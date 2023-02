Handballer packen für die Ukraine

HSG hilft bei „Pakete zum Überleben“

Radevormwald. Am Mittwochabend trafen sich 30 hochmotivierte Jugendliche und Erwachsene von der HSG Rade/Herbeck mal nicht zum Handballtraining, sondern zur tatkräftigen Hilfe für Kriegsopfer in der Ukraine. Sie nahmen teil an der Hilfsaktion „Rade packt Pakete zum überleben“. In der Firma glow2be wurden daher von 17 bis 20 Uhr insgesamt 1.200 Pakete gepackt. „Das war eine sportliche Leistung“, schreibt Pfarrer Dieter Jeschke anerkennend. 23 fertige Paletten stehen nun zum Transport in die Ukraine bereit.

Einige Handballerinnen und Handballer werden am heutigen Samstag noch einmal anpacken, weiß Jeschke zu berichten. „Wenn sich die Radevormwalder Konfirmanden und Kommunionskinder treffen zum Packen der Hilfspakete.“

Ein Teilnehmer sagte am Mittwoch: „Ich bin froh, mit meinen eigenen Händen helfen zu können.“ Und er möchte dies gerne in Zukunft wieder einmal machen. ms

„Sportliche Handballerinnen und Handballer mit Herz und helfenden Händen: Es war ein hoffnungsgebender Abend“, ist der Pfarrer überzeugt.

Wie toll der Handballsport selbst schon ist, das will die HSG beim „Girl´s Day“-Schnuppertraining am Samstag, 25. Februar, von 10.30 bis 12 Uhr in der Halle 1 an der Hermannstraße Mädchen der Jahrgänge 2009 bis 2016 zeigen.

Anmeldung mit Name und Geburtsjahr per E-Mail oder Whatsapp an: ines-engstfeld@web.de, Tel. (01 60) 94 83 62 15; oder frank.alsdorf1@gmail.com, Tel. (01 76) 76 79 00 32.

www.rader-handball.de