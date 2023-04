Haases Papiertheater begeistert Frauen

Im Bürgerzentrum Wupper passte das Stück perfekt – es ging um Geschichten und Mythen rund um die Wupper.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Radevormwald. Gerade etwa einen Monat gibt es das frisch umgebaute Bürgerzentrum Wupper am Siedlungsweg. Mittwochnachmittag traf sich dort der Frauentreff der evangelischen Kirchengemeinde Remlingrade-Dahlerau – wie immer am dritten Mittwoch des Monats.

Doris Seibert kümmert sich darum, dass die gut 25 Frauen mit Kaffee und Ballen versorgt sind. „Wir kommen in der Regel hier zusammen, manchmal fahren wir aber auch weg – wie beim Treffen im Mai, dann geht es zum Haus Filde“, sagt sie. Dorthin werde man mit dem Bürgerbus fahren, um dessen ehrenamtliches Engagement zu unterstützten. Doch an diesem Mittwoch im April müssen die Frauen nur vom Gastraum hinüber in den großen Saal gehen. Dort haben zuvor Sieglinde und Martin Haase vom Papiertheater Haase ihre liebevoll gestaltete Bühne aufgebaut. „Wir waren auch schon mal in Remscheid, aber hier haben wir dann doch etwas mehr Platz“, sagt Doris Seibert.

Auf jeden Fall genug Platz, denn natürlich lebt das Papiertheater von seiner kleinen Größe und den liebevollen Details, die auf den zum Teil historischen und zum Teil selbstgefertigten Bühnenbildern zu entdecken sind – und entsprechend ist die Theateraufführung in nur einem kleinen Teil des großen Saals positioniert.

„Wir haben heute ein Stück mitgebracht, das in die Gegend passt – es heißt ‚Wupperwasser‘“, sagt Sieglinde Haase. Dabei sei das Remscheider Ehepaar von einem anderen Stück inspiriert worden, das sie vor einigen Jahren über die Geschichte des Rheins geschrieben hätte. „Damals haben wir überlegt, ob wir das nicht auch über die Wupper machen könnten“, sagt Martin Haase, der sich um die Bühnenbilder kümmert – wenn sie nicht historischer Natur sind. Wie einige jener, die auch beim „Wupperwasser“ zum Einsatz kommen.

„Wir konnten einige der Bäume aus einem Nachlass übernehmen, diese Bäume sind bestimmt von 1860 oder 1870. Und auch einige Wasserlandschaften waren dabei, die ebenfalls schon an die 100 Jahre alt sein dürften“, sagt Sieglinde Haase. Diese großformatigen Wasserlandschaften, in denen man die Wupperlandschaft erkennen kann, sind mit Gewebe (Gaze) überzogen worden, damit sie geheimnisvoller wirken. Denn in „Wupperwasser“ geht es nicht um die moderne Wupper mit ihren Firmen und Unternehmen, sondern es geht vor allem um die Entstehung des Flusses, den Verlauf von der Quelle bis zur Mündung – und um die Mythen und Erzählungen, die sich darum ranken.

Auch wenn Sieglinde und Martin Haase sich zu Beginn nicht sicher gewesen seien, ob über die Wupper ein ganzes Theaterstück geschrieben werden könne – „nachdem wir zu recherchieren begonnen haben, war schnell klar, dass das überhaupt kein Problem ist“, sagt Martin Haase.

Dann geht auch schon das Deckenlicht aus, vor der großen Bühne im Saal steht die erleuchtete kleine Bühne, auf der sich der Vorhang hebt, während klassische Musik und Texte vom Band erklingen. Es wird eine Geschichte über einen Zwergenkönig erzählt, der sehr hungrig war. Eine junge Frau hat ihm Erdbeeren gegeben, die ihm so sehr geschmeckt haben, dass er der Frau einen Wunsch ermöglicht. „Ich wünsche mir etwas, das den Menschen hier guttut und hilft“, sagt sie – der Zwergenkönig stößt mit seinem Stab auf den Boden und dort entspringt eine klare Quelle: die Wupper.

Es ist faszinierend, dieses Mikrotheater zu beobachten, zu sehen wie schön die Bühnenbilder gestaltet sind, welche Liebe zum Detail Sieglinde und Martin Haase aufbringen, um die Geschichten rund um den wichtigsten Fluss im Bergischen lebendig werden zu lassen. Mit Geräuschen, Tönen und der Musik ergibt sich ein großes Ganzes, das einen fasziniert zurücklässt – auch das Publikum des Frauentreffs ging mit dem Applaus nicht sparsam um und zeigte sich über die Geschichten über die „Brücke unter Wasser“, den „roten Fluss“ und den „badenden Elefanten“ sehr beeindruckt.

Hintergrund

Sieglinde und Martin Haase betreiben ihr Papiertheater seit mehr als 20 Jahren. Neben dem Theaterraum gibt es an der Ackerstraße in Remscheid auch noch ein Museum mit mehr als 40 historischen und restaurierten Papiertheatern.

www.haases-papiertheater.de