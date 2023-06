Guter Start für die Jazz-Matinee

Die Jazz-Session in Honsberg ist bereits seit Jahren Tradition. Das gute Wetter tat am Sonntag sein Übriges.

Dorfgemeinschaft Honsberg kann sich auf ihre Helfer verlassen.

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald. Gemütlichkeit bei strahlendem Sonnenschein, ein kühles Bier, eine frisch gegrillte Currywurst und gute handgemachte Musik. Mehr brauchte es am Sonntagvormittag nicht, um die Besucher der ersten Jazz-Matinee in Honsberg glücklich zu machen. Die Klänge des Saxofons und Banjos im Zusammenspiel mit Keyboard, Tuba und Gitarre katapultierten die Zuhörer gleich mitten in die Straßen von New Orleans des vergangenen Jahrhunderts.

Die Stimmung lud auch zum kurzweiligen Gespräch mit dem Tischnachbarn ein. Die meisten Gäste, bemerkte Vereinsvorsitzende Nicole Konrad, seien langjährige Stammgäste, die der Jazz-Matinee der Dorfgemeinschaft seit 40 Jahren die Treue halten. Doch immer wieder ziehe die Veranstaltung auch die ein oder andere neue Person an. So wie etwa die 61-jährige Cornelia aus Radevormwald: „Es ist sehr gut. Vielleicht etwas wenig los, was aber auch an dem Wetter liegen kann, denn es ist wirklich zu heiß. Die Musik ist aber klasse.“ Es würde sicher nicht ihr letzter Besuch bei der Dorfgemeinschaft gewesen sein, bestätigte Cornelia lächelnd.

Freundin Gabi (67) war nicht zum ersten Mal dabei. „Ich kenne die Veranstaltung noch von früher und fand sie eigentlich immer gut.“ Mittlerweile, findet die 67-Jährige, sei die Veranstaltung etwas in die Jahre gekommen. Sie sei nicht schlechter, „aber mir fehlt irgendwie eine Besuchergeneration dazwischen“. Das hat auch die Dorfgemeinschaft erkannt, die bereits im vergangenen Jahr mit einer Abendveranstaltung an einem Samstag versuchte, jüngeres Publikum anzulocken. In diesem Jahr hofft Nicole Konrad, dass die Rockband „Framework“ aus der Nachbarstadt Remscheid so treue Fans habe, dass sie ihrer Lieblingscoverband auch nach Honsberg folgen und sich von der tollen Location der Dorfgemeinschaft überzeugen.

Das Außengelände wurde neu gepflastert

In den vergangenen Jahren, berichtete Konrad, wurde viel am Außengelände gearbeitet, neu gepflastert. In der vergangenen Woche kamen zahlreiche Helfer zur großen Aufräumaktion vorbei. „Ein Riesendank an die vielen Helfer.“ Auch beim Saisonauftakt am Sonntag waren mindestens 20 Helfer im Einsatz: am Grill, am Getränkestand sowie an der Kuchentheke und im Service.

Die Pandemie, sagte Konrad erfreut, gehöre der Geschichte an. „Wir haben über die Kölner Band Papa Joe’s wirklich tolle Kontakte zu neuen Künstlern erhalten.“ Durch die guten Referenzen der vergangenen Jahre, wäre es auch nicht allzu schwierig, wirklich gute Künstler ins Dorf zu holen. „In über 40 Jahren haben wir schon allerhand Künstler bei uns willkommen geheißen“, sagte Konrad stolz. Ein Gefühl, dass das Vorstandsmitglied mit ihrem Vater Heinz-Ewald Reichhardt teilt, der die Dorfgemeinschaft Honsberg selbst als langjähriger Vorsitzender leitet. „Zu sehen, dass es fortgeführt wird, macht einen schon sehr glücklich.“

Am 26. August wird ab 19 Uhr die Band „Framework“ im Garten der Dorfgemeinschaft Honsberg spielen. Eintritt plus ein Freigetränk kosten acht Euro.

Abschließen wird die Saison Kathrin Eigendorf am 3. November um 19.30 Uhr mit einem Mitsingkonzert im Dorfhaus. Der Eintritt kostet zwölf Euro. Karten hierfür können bereits vorbestellt werden.

www.dg-honsberg.de