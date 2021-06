Gruppe hilft Kindern beim Trauern

Hospizgruppen

Hospizgruppen aus Rade und Remscheid starten mit Kinderschutzbund ab März ein Angebot.

Von Nadja Lehmann

Kinder und Trauer. Das scheint auf den ersten Blick gar nicht zusammenzupassen. Kinder sollen lachen, spielen, toben, fröhlich sein. Da haben Kummer und Schmerz nichts zu suchen. Das Leben sieht es manchmal anders vor. Großeltern sterben. Mama oder Papa. Oder Geschwister. Deshalb haben sich nun die Hospizgruppen Rade und Remscheid mit dem Kinderschutzbund Remscheid zusammengetan, um eine Trauergruppe für Kinder anzubieten. Eingeladen sind Mädchen und Jungen von sechs bis zwölf Jahren. Die Gruppe soll am Dienstag, 7. März, in Remscheid starten und wendet sich an Kinder aus Rade, Hückeswagen, Wermelskirchen, Remscheid.

Die Traurigkeit wegzaubern können natürlich auch Marina Weidner und Gabi Redepenning nicht. Und das wollen die beiden Koordinatorinnen der Ambulanten Hospizgruppe Remscheid (Redepenning) und des Ambulanten Ökumenischen Hospiz Rade (Weidner) auch gar nicht. „Auch wenn das der erste Impuls der Eltern ist, die ein trauerndes Kind haben“, sagt Redepenning. Die Koordinatorinnen schaffen im Gegenteil Raum für Trauer. Traurigkeit auszuhalten, Gefühle zuzulassen – das ist der Ansatz der Gruppe. „Ich sehe aber nicht nur die schwere Seite“, bekennt Marina Weidner. „Ich glaube, das wird auch eine große Dynamik entwickeln.“

Zwei Jahre haben sich die Koordinatorinnen vorbereitet, haben einen Befähigungskurs zur Kinder- und Jugendtrauerbegleitung in Engelskirchen besucht. „Kinder funktionieren nach außen hin oft weiter“, sagt Weidner. „Sie zeigen Trauer nicht nur als Traurigkeit, sondern auch durch Wut, Unkonzentriertheit. Wir helfen beim Übersetzen.“

Marina Weidner erinnert sich gut, wie es war, als ihre Oma starb. „Ich war fünf, und meine Oma war im Krankenhaus. Irgendwann weinte meine Mama und ich wollte wissen, warum. Da sagte sie mir, dass meine Oma tot ist.“ Die damals Fünfjährige erlebte den Tod als etwas Unerklärliches. „Als etwas Mystisches“, sagt sie selbst. Und damit als etwas, das sich kaum ins Leben einordnen lässt. „Es ist wichtig, Kinder mitzunehmen“, sagt Gabi Redepenning. Indem man sie beispielsweise mit ins Krankenhaus nimmt und später zur Beerdigung. „Das ist dann immer noch traurig, aber nachvollziehbarer und deshalb etwas weniger erschreckend“, sagt Redepenning.

Ganz wichtig ist der Austausch der Kinder untereinander

Sie setzt große Hoffnung auch auf den Austausch der Kinder untereinander. „Es ist gut, wenn man sieht und hört, dass man nicht allein ist und kein Sonderling.“ Kinder schämten sich oftmals für ihre Trauer, ergänzt Weidner. Eine Gruppe könne ihnen vermitteln, dass die Traurigkeit ganz normal ist. „Schließlich hat jeder einen geliebten Menschen verloren“, sagt Redepenning.

Ähnlich wie Weidner weiß auch sie, wovon sie spricht: Ihre Schwester starb bei einem Verkehrsunfall. Auch Redepenning erlebte das Schweigen der Umgebung. Eine Sprach- und Ratlosigkeit, die die Trauergruppe aufbrechen will.

Weidner verankert die Gruppe auf drei Säulen: auf Information und die Gewissheit, dass dort alles gefragt und besprochen werden kann; auf das Kreative, um der Trauer Ausdruck zu verleihen; auf den Kontakt untereinander.

„Es ist ein tiefer Einschnitt, wenn ein Elternteil stirbt“, sagt Weidner. Aber es sei ein Einschnitt, den man gestalten könne. „Unsere Seele hat die Kraft, das zu überleben. Das wollen wir stärken.“ Perfekte Antworten braucht es nicht, das haben die Koordinatorinnen gelernt. „In den Kindern ist alles schon drin. Es braucht nur Raum.“