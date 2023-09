Grundschüler backen und verkaufen Waffeln für ihre Klassenfahrt

Für die jetzigen Drittklässler geht es im nächsten Jahr nach Spiekeroog.

Radevormwald. Eltern von Schülern der Grundschule Stadt verkauften am Samstag eifrig Waffeln, um ihren Kindern eine unvergessliche Klassenfahrt zu ermöglichen. Für die jetzigen Drittklässler geht es im nächsten Jahr nämlich nach Spiekeroog.

Um die finanzielle Belastung so gering wie möglich für die Eltern zu halten, ist es an der Grundschule Stadt schon lange Tradition, entsprechende Aktionen zu organisieren, um Spenden zu generieren, verrät Schulleiterin Jutta Felderhoff. Wie lange es diese Tradition gibt, kann sie aber nicht sagen. „Ich bin seit sieben Jahren an dieser Schule und das wurde auch schon vor meiner Zeit gemacht“, berichtet sie gegenüber unserer Redaktion.

Dabei geht es keineswegs darum, luxuriöse Klassenfahrten zu finanzieren. „Die Klassenfahrt selbst kostet uns Eltern 280 Euro“, verrät Natalja Reiswich, die am Samstag mit Katarina Weißheim die erste Schicht im Waffelverkauf übernommen hat. „Darin enthalten sind die Busfahrt sowie der Aufenthalt und das Essen.“ Die restlichen Aktivitäten, so das Konzept, müssen Eltern und Schüler über Spendenaktionen generieren. „Es geht darum, Geld zu sammeln, damit die Kinder auf der Klassenfahrt beispielsweise eine Radtour unternehmen können.“ Je mehr Geld in die gemeinsame Kasse fließt, desto mehr Aktivitäten können die Kinder unternehmen.

Und alle packen gleichermaßen mit an, versichern Reiswich und Weißheim. „Die Kinder haben im Kunstunterricht die Plakate und Flyer erstellt“, erklärt Reiswich. Die bunten Plakate erklären am Stand, worum es bei diesem besonderen Waffelverkauf geht. „Zusätzlich sind die Kinder derzeit in der Stadt unterwegs und verteilen Flyer, um auf die Aktion aufmerksam zu machen.“ Und wie sich zeigt, scheinen die Kinder ein gutes Händchen beim Werben zu beweisen. Denn im Minutentakt trudeln hungrige Menschen ein, um sich eine frisch gebackene Waffel für einen Euro mitzunehmen und häufig auch noch eine weitere Münze in die Spendenbüchse zu werfen.

„Bis jetzt können wir nicht klagen. Der Verkauf läuft sehr gut“, bestätigt auch Reiswich. Vier Portionen zu je fast 50 Waffeln seien bereits verkauft worden und noch stehe die zweite Schicht aus. „Wir haben die erste Schicht von 11 bis 14 Uhr übernommen. Von 14 bis 16 Uhr kommen André Schrank und Natalie Erbes, um uns abzulösen“, erklärt Reiswich. Den Käufern schmeckts und die Kinder freuen sich. sebu