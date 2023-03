„Grüne Damen“ wieder im Einsatz

Nach drei Jahren Corona-Pause startet Sana Krankenhaus ein seit 40 Jahren erfolgreiches Angebot neu.

Von Joachim Rüttgen

Radevormwald. Sie hören zu. Sie haben Zeit. Sie halten eine Hand. Was Krankenschwestern und Pflegekräfte in ihrem stressigen Alltag oft nicht mehr stemmen können, das übernehmen die „Grünen Damen“. Coronabedingt ruhte das Angebot im Sana Krankenhaus für drei Jahre. Doch ab April soll das Angebot wieder starten. Pflegedirektor Dirk Windgassen war es ein großes Anliegen, dass die Damen in ihren grünen Kitteln wieder von Station zu Station gehen.

Was am 16. Februar 1983 mit elf Frauen begann, wird 2023 fortgesetzt. Inge Menn ist Gründungsmitglied. Sie kann sich noch gut an die Anfänge erinnern. „Anfangs wurden wir kritisch beäugt vom Personal, das Angst hatte, wir würden ihnen die Arbeit wegnehmen – aber das war schnell vorbei“, sagt sie. Nach 40 Jahren ist für sie nun Schluss. Etwas Wehmut klingt in ihrer Stimme. „Ich hatte immer das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun“, sagt sie. Die ehrenamtliche Arbeit habe ihr immer viel Freude gebracht. „Und das tut einem ja auch selber gut“, meint sie. Heute fühlen sich die „Grünen Damen“ im Sana Krankenhaus angenommen und akzeptiert.

Mit acht Frauen soll der Neustart ab April gelingen: Ingeborg Schreiber, Gitta Schwarzer, Claudia Kempf, Sigrid Schmiedel, Margit Weyer, Stefanie Schmidt, Ursula Ausborn-Joergens und Christel Koll werden dann mit neuen grünen Kitteln und Namensschild zu den Patienten gehen. Vor den Zimmern werden sie die bekannten Weidenkörbchen abstellen, um zu signalisieren, dass sie gerade einen Patienten besuchen.

„Man kennt die Damen, sie gehören einfach dazu“, meint Windgassen. Er würde sich freuen, wenn sich noch mehr Frauen melden, die für ein paar Stunden im Krankenhaus helfen und die Pflegekräfte entlasten. „Wir übernehmen keine Pflegetätigkeiten, sondern bringen Zeit mit, wir hören zu, wir halten eine Hand, bringen eine Flasche Wasser ans Bett oder leihen Bücher aus“, erläutert Inge Menn. Dafür gehen die Frauen aber nicht mit einem Bücherwagen von Zimmer zu Zimmer, sondern haben im Weidenkörbchen eine Liste mit verfügbaren Büchern, die sie dann ans Bett bringen.

Und das seit 40 Jahren: 2023 feiern die „Grünen Damen“ ein kleines Jubiläum. Und wenn die „Grünen Damen“ mal selber Gesprächsbedarf haben, weil sie im Krankenhausalltag auch mit Leid, Schmerz, Krankheit und Tod konfrontiert werden, will Windgassen Krankenhaus-Seelsorger Traugott Schuller mit ins Boot holen, der für die Frauen als Gesprächspartner fungieren soll. Auch die regelmäßigen Treffen der ehrenamtlichen Helferinnen will der Pflegedirektor wieder aufleben lassen. „So soll es kleinere Fortbildungen, Themenbesprechungen und einen regen Austausch geben“, sagt er.

Ganz neu dabei ist Stefanie Schmidt – keine Unbekannte im Sana Krankenhaus, denn bis vor fünf Jahren war sie im Patiententransport tätig. Dann nahm sie drei Pflegekinder an, ist seitdem Pflegemutter im Hauptberuf. Die Klinik und die Patienten fehlen ihr bis heute. „Ich helfe gerne, mache und tue und betüddel‘ auch gerne“, sagt die 55-Jährige und lacht. Oft genug habe sie Menschen auf dem Weg in den OP begleitet, jetzt sucht sie ein neues Hobby als „Grüne Dame“.

Ins Krankenhaus zu gehen, sei für sie wie ein „nach Hause kommen“. „Ich kenne hier viele, die Schwestern, einige Patienten, da hängt mein Herz dran“, sagt sie voller Tatendrang. Bekannt ist die Radevormwalderin vielen auch, weil sie im Posaunenchor Remlingrade-Dahlerau spielt. Und sie freue sich, dass die Arbeit der „Grünen Damen“ weitergehe.

Dirk Windgassen hatte die Liste mit den Namen der Damen immer in seinem Büro hängen. Und als nun vor einigen Wochen die Hygiene-Abteilung grünes Licht gab, die Corona-Regeln zu lockern, startete er die Vorbereitungen für den Neustart. Übrigens ohne Maskenpflicht, denn die „Grünen Damen“ haben den gleichen Status wie Mitarbeiter der Klinik. „Sie müssen jetzt wieder zurück. Ich bin selbst hier geboren und kenne das nicht anders“, sagt der Pflegedirektor des 145-Betten-Hauses.

Auch Christel Koll fiebert dem Neustart entgegen. Sie kommt regelmäßig aus Halver nach Rade. „Ich habe so oft hier in der Klinik gelegen und habe mich immer so gut gefühlt, dass ich meine positiven Erfahrungen unbedingt weitergeben möchte“, sagt sie. So lange sie noch Auto fahren könne, wolle sie zu den Patienten gehen, „denn viele haben Gesprächsbedarf“, sagt sie.

Hintergrund

Ansprechpartner: Zum Neustart der „Grünen Damen“ am Sana Krankenhaus fungiert Pflegedirektor Dirk Windgassen als Ansprechpartner. In Zukunft werden sich die Damen wie gewohnt größtenteils selbst organisieren.

Einsatz und Kontakt: Mit acht Damen erfolgt der Start ab 3. April – 9 bis 12 Uhr, Montag, Dienstag und Donnerstag. Wer Interesse an der ehrenamtlichen Arbeit hat, meldet sich bei Dirk Windgassen unter Tel. (02195) 600302.

„Wir halten eine Hand, bringen eine Flasche Wasser ans Bett oder leihen Bücher aus.“

Inge Menn.