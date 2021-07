Ein Gründer braucht ein Konzept

Selbstständigkeit

+ © Nadja Lehmann Hat sich mit ihrem Geschäft „Lottchen & Leo“ selbstständig gemacht: „Eine gute Entscheidung“, sagt Tanja Behnke. © Nadja Lehmann

Die Eröffnung ihres Geschäfts „Lottchen & Leo“ vor einem Jahr hat sich Tanja Behnke gut überlegt. Den Leerstand sieht sie mit Sorge.

Von Nadja Lehmann

Verspielt, fröhlich und farbenfroh kommt ihr Laden daher. „Ich habe schon oft gute Entscheidungen getroffen, aber diese Geschäftsgründung war die beste“, sagt Tanja Behnke. „Lottchen & Leo“ist der ganz persönliche Traum, den sie sich in der Kaiserstraße 57 erfüllt hat. Aber sie verschweigt nicht, wie schwer eine solche Gründung ist, wie viel Arbeit und wie viel Vorbereitung dahinterstecken. „Ich habe lange darüber nachgedacht“, bekennt die 47-Jährige. Von einem „Sprung ins kalte Wasser“ könne man also nicht sprechen. Eher hat sie sich Schritt für Schritt auf diesen Traum zubewegt. „Mir wurde schon vor vier Jahren ein Laden angeboten. Damals habe ich abgelehnt.“ Erst im vergangenen Jahr hatte sie das Gefühl, das alles passte: das Ladenlokal, die Vermieterin, das Umfeld.

+ Standpunkt von Nadja Lehmann © RGA

Behnke, gebürtige Schleswig-Holsteinerin, hat schon viel gemacht. War freie Journalistin, hat im Marketing des „life-ness“ gearbeitet, war Vorsitzende der Werbegemeinschaft. „Dabei hatte ich damals noch gar keinen Laden“, sagt sie. Genäht, geschneidert und entworfen aber hat sie schon immer, zuhause. Irgendwann wurde der Platz knapp. Lottchen & Leo sollte ursprünglich ein Atelier mit etwas Publikumsverkehr werden. Nun hängen dort Mützen, Babystrampler, Kinderhosen, Shirts. Mode für Groß und Klein, alles Unikate, alles individuell. Nähkurse gibt´s außerdem.

„Ich kann aber nur davor warnen, eine Geschäftsgründung blauäugig anzugehen“, sagt Behnke. „Man braucht ein Konzept, muss wissen, was man will.“ Ihr halfen ihre Kontakte aus der Zeit als Werbegemeinschaftsvorsitzende. „Ich hatte Vorkenntnisse und wusste, dass hinter einem Laden mehr als nur die Öffnungszeiten stecken.“ Vieles laufe nämlich nach Ladenschluss: die Büroarbeit, die Pflege des Online-Shops, das Nähen. „Ich habe mit meinem Angebot eine Nische gefunden. Das muss jeder Gründer. Und dann muss man sich fortlaufend weiterenwickeln, einen roten Faden finden.“

Mit Sorge beobachtet sie die Entwicklung Radevormwalds als Einkaufsstadt. Den plötzlichen Leerstand bei der Blumen-Börse am Schlossmacherplatz beispielsweise. Ein Filialist, immer problematisch. „Da hat man nie einen Ansprechpartner. Und die sind schnell wieder weg“, sagt auch Marcus Strunk von der Werbegemeinschaft, den die Schließung ebenso überraschte.

Derlei Leerstand kann auch die Werbegemeinschaft nicht bekämpfen. „Wir sind ja keine Flächenmanager“, sagt Strunk. „Und wir machen als Interessenvertretung alles ehrenamtlich.“ Mit nicht mehr im Budget als den Mitgliedsbeiträgen. Anders als im Citymanagement - mit dem der Kontakt eng sei – oder in der Wirtschaftsförderung. Dort hat gerade Klaus Giesen, der sich zuvor für die Firma Contec um die Schlossmachergalerie kümmerte, seinen neuen Job angetreten. Eine Aufgabe: Bekämpfung des Leerstands.

„Eigentlich bin ich aber gar nicht so pessimistisch“, sagt Strunk. Auch wenn er ebenso wie Behnke die Schließung der „Schatzinsel“ am Schlossmacherplatz bedauert. „Wir haben den Kontakt gesucht und Alternativen angeboten. Für das Ende haben mehrere Gründe eine Rolle gespielt“, sagt Strunk, der allen Aussagen, am Schlossmacherplatz, der vermeintlichen 1A-Lage, als die sie Citymanager Dr. Siegbert Panteleit tituliert, würden Wuchermieten verlangt, widerspricht: „Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Die Mieten sind ganz normal.“

Kein Grund also, dort nicht mit einer Geschäftsidee durchzustarten. Auch wenn Behnke der westlichen Kaiserstraße den Vorzug gibt. „Wenn es in Rade noch eine Flaniermeile gibt, dann doch hier“, findet sie. Und gegenüber gebe es ein schönes Ladenlokal. Für jemand mit Konzept und rotem Faden.