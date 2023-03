Großes Interesse an Solarstrom

Energie-Experte referierte im Bürgerhaus.

Von Claudia Radzwill

Energiewende, Klimaziele, erneuerbare Energien – all das sind Schlagworte, mit denen sich Menschen heutzutage beschäftigen. Konkret mit der Frage: Was kommt auf mich zu? Am Donnerstagabend gab es einen Infoabend der Stadt zum Thema „Solarenergie“. Diplom-Ingenieur Martin Hallbrügge, Energieberater der Verbraucherzentrale NRW, referierte im Mehrzweckraum des Bürgerhauses. Auch Udo Knopp von den Radevormwalder Stadtwerken war als Gesprächspartner vor Ort.

Das Interesse war groß, der Raum voll besetzt. Für Hallbrügge ist das Thema „Sonnenklar – Solarstrom nutzen“ eine Herzensangelegenheit. Dem Klimawandel entgegenzutreten, das fordere jeden heraus. „Beim Solarstrom können alle mitmachen“, erklärte er. Hallbrügge nannte dies die „Demokratisierung der Energieversorgung“. Die am Ende Kosten spare, auch wenn zunächst investiert werden müsse. Drei Optionen nannte Hallbrügge für die Nutzung des Solarstroms: Die Solaranlage, wie man sie kennt – Solarstrom für den sofortigen Eigengebrauch nutzen und den Rest ins Netz einspeisen. Oder man entscheidet sich für Solaranlagen mit Speicher. Hier passen der eigene Bedarf an Energie und das eigene Erzeugnis an Energie besser zusammen – da der Speicher auch für Strom in der Nacht sorgt. Die dritte Option sind Steckersolaranlagen. Die seien zwar nicht so effizient, aber durchaus wirkungsvoll.

Hallbrügge sprach von einer „Goldgräberstimmung“, Lösungen für den Bezug von grünem Strom aus der Solaranlage könne jeder für sich finden. Hausbesitzer sollten als erstes den Strombedarf ermitteln, danach käme die Frage nach der Größe der benötigten Photovoltaik-Module und was baulich möglich ist. „Module fürs Dach haben in der Regel die Größe 2 mal 1 Meter“, erklärte Hallbrügge. Doch auch mit „kleinerflächigen Modulen könne man gut ausgerüstet sein“. Fassadenmodule seien eine weitere Option.

Aus den Besucherreihen kam die Frage, ob Solaranlagen mit Speicher auch eine Warmwasserbereitung möglich sei. Da müsse man nach der Kapazität des Speichers schauen und danach, wie viel überflüssiger Solarstrom übrigbliebe, erklärte Hallbrügge. Auch die Brandsicherheit der Speicher interessierte die Anwesenden. Udo Knopp von den Stadtwerken konnte weiterhelfen: „Es gibt bereits voll verkapselte Aluminiumbehälter – hier muss man keinerlei Bedenken haben.“

Ein wichtiger Tipp von Hallbrügge: „Bei Angeboten von Solaranlagen auf Transparenz achten.“ Jeder Posten sollte aufgelistet sein, ein Montageplan und eine Ertragsberechnung gehören dazu. Am Ende der Veranstaltung blieb Zeit für Einzelgesprächen mit dem Energieberater.

Einen weiteren Vortag mit dem Titel „Besser heizen – Wärme pumpen“ gibt es am kommenden Donnerstag, 6. April, 18 Uhr im Mehrzweckraum im Bürgerhaus.