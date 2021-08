Gisela Walsken besucht Dahlerau

Wülfing-Museum

Regierungspräsidentin schaute sich mit Landrat Jochen Hagt das Wülfing-Museum an. Beide zeigten sich beeindruckt.

Von Stefan Gilsbach

Einige Jahre ist es schon her, dass Gisela Walsken die ehemalige Textilfabrik Wülfing in Dahlerau besucht hat. Gestern war die Kölner Regierungspräsidentin

erneut zu Gast. „Ich bin absolut beeindruckt“, sagte sie. „Hier hat sich sehr viel entwickelt.“

Neben Gisela Walsken hatte Bürgermeister Johannes Mans auch den Landrat des Oberbergischen Kreises, Jochen Hagt, in den Wupperorten begrüßt. Bei dem Gespräch in den Räumen des Industriedenkmals ging es um die Entwicklung der alten Industriestandorte im Tal der Wupper, aber auch um Themen des Kreises überhaupt.

Nach dieser internen Gesprächsrunde, an der auch Vereinsvertreter teilnahmen, besichtigten die Gäste die Ausstellungsräume, darunter auch die Turbinenhalle mit ihren eindrucksvollen Maschinen Anschließend gaben die Regierungspräsidentin, der Landrat und der Bürgermeister bei einem Pressegespräch Auskunft über das, was im Rahmen des Besuchs besprochen worden war.

e dabei nicht an gegenseitigem Lob. Die Zusammenarbeit, so versicherten alle Drei, laufe sehr gut. „Diese ganzen tollen Ansätze wollen wir weiter nach vorne bringen“, sagt der Landrat. Auch Gisela Walsken sagte zu, dass die Bezirksregierung sich für die Entwicklung in den Wupperorten und in Radevormwald weiter stark machen werde. Der Besuch sei nicht zuletzt ein Signal an die Bevölkerung. „Die Menschen sollen wissen, dass mit ihren Steuergeldern wirklich etwas für die Entwicklungsperspektive vor Ort getan wird“, erklärte die Regierungspräsidentin. Und das Zusammenwirken von Bezirksregierung, Kreis und Stadt sei ein Musterbeispiel für Räder, die bei einem großen Vorhaben ineinander greifen. Was die Stadt Radevormwald derzeit stemme, sei für eine kleine Kommunalverwaltung ein hoher Anspruch, sagte Gisela Walsken.

Bei den Bewilligungen zu Leader habe es gehakt

Dazu zählen die Vorbereitung der Bewerbung für die Regionale 2025 und die Integrierten Handlungskonzepte für die Wupperorte und die Innenstadt II. Just vor einigen Tagen hatte die Bezirksregierung der Stadt Radevormwald die gute Nachricht überbracht, dass die Fördermittel in Millionenhöhe für diese Vorhaben fließen werden. Insofern war der Zeitpunkt sehr passend.

Die Regierungspräsidentin räumte allerdings auch offen ein, dass es bei den Bewilligungen von Zuwendungen des Förderprogramms Leader ein wenig gehakt h

abe. „Ich habe mich bei Gila Hüssing dafür entschuldigt“, sagte Walsken mit Blick zur Vorsitzenden des Dahlerauer Turnvereins, die ebenfalls zur Runde gehörte. Der Sportverein hatte Fördermittel für die Erweiterung und Modernisierung seines Geländes beantragt und dabei einiges an Geduld mit den bürokratischen Mühlen gebraucht. Diese Probleme, versprach Walsken, seien nun ausgeräumt.