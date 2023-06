Gira-Kita wächst auf fast 1000 Quadratmeter

Nach einem Jahr Bauzeit wurde die Erweiterung feierlich eingeweiht. Ab August werden 45 Kinder betreut.

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald. Strahlender Sonnenschein und leuchtende Kinderaugen begleiten die Feierlichkeiten zur geglückten Erweiterung der Gira-Kita. Bunte Luftballons zieren die Umzäunung des Kinderparadieses. Zur Feier des Tages stehen Hüpfburg und Kinderkarussell neben dem nagelneuen Klettergerüst aus dicken Baumstämmen und dem kleinen geteerten Bobbycar-Parcours für die Kinder bereit und warten nur darauf, freudig eingenommen zu werden.

Um 250 Quadratmeter auf nun knapp 1000 Quadratmeter ist die bereits im Oktober 2014 eröffnete Einrichtung gewachsen. Rund ein Drittel mehr Spielfläche für die 45 Kinder, die ab August auf dem Campus des Gebäudetechnikspezialisten betreut werden. Das sind 15 Kinder mehr als bislang.

Eine Erweiterung, die Gira-Geschäftsführer Sebastian Marz als Erfolg für die Einrichtung wertet. Das Unternehmen biete in Zeiten steigenden Fachkräftemangels durch die eigene Betriebs-Kita mit hochwertigen Betreuungs-plätzen in unmittelbarer Nähe zum Arbeitsplatz einen Mehrwert für die eigenen Mitarbeiter und Angestellten. „Ich bin selbst Profiteur der Gira-Kita“, sagt Marz, dessen Tochter hier betreut wird. 2024 soll auch der jüngste Sprössling dazu kommen.

Für berufstätige Eltern sei es wichtig zu wissen, dass die Kinder gut betreut und versorgt sind, sagt Lisa Kotthaus, Referentin des Unternehmens für Beruf und Familie, und selbst Mutter. Auch ihre Tochter besucht die Gira-Kita.

In der Belegschaft genieße die Einrichtung große Beliebtheit, berichtet auch Markus Sieling, Betriebsratsvorsitzender. „Die Nachfrage steigt.“ So musste also auch die Kita, dessen Bedarf bei der Erstplanung auf 20 U3-Plätze lag, und mittlerweile im Großteil aber von Ü3-Kindern besucht wird, wachsen.

Räumliche Kapazitäten für eine zusätzliche Erweiterung, sagt Marz, seien grundsätzlich zwar auf dem Campus noch vorhanden – „die Wiese vor dem Gelände gehört beispielsweise auch noch uns. Ansonsten müsste man das Gebäude wohl aufstocken“ – doch jetzt würden sich alle erstmal über diese geschaffte Erweiterung in Rekordzeit freuen. Es sei bei weitem keine Selbstverständlichkeit, in der heutigen Zeit ohne größere Lieferengpässe, einen Bau so schnell voranzutreiben. „Wir sind sogar sechs Wochen vor der Zeit fertig geworden“, freut sich Kotthaus.

„Wir sind sogar sechs Wochen vor der Zeit fertig geworden.“

Nicht nur die 15 zusätzlichen Kinder, die hier ab August betreut werden, profitieren von der Erweiterung, berichten Einrichtungsleiterin Ann-Kristin Hinüber und Lisa Schuster, Geschäftsleitung des Kita-Einrichtungsträgers aus Wuppertal Kita| Concept. Durch das offene Konzept der Kita dürfen die Kinder ganz nach ihren Vorlieben und Interessen die verschiedenen Themenräume bespielen: Zu den bestehenden Räumen wie Baustellen- oder Theaterzimmer, dem Raum der Sinne, der Zwergenhöhle für die Allerkleinsten und dem Schlafraum sind zusätzlich völlig neue Räumlichkeiten dazugekommen, erklärt Hinüber. „Neu sind unser Atelier mit Experimentierecke, der Werkraum, der Raum der Lichter sowie eine echte Kinderküche.“ Hier werden die Minis künftig selbst einmal die Woche kochen und zusammen essen und zu besonderen Anlässen gemeinsam backen.

Durch die Erweiterung haben vorhandene Räumlichkeiten einen Facelift erhalten, wie etwa die Bücherhöhle, die es zwar vorher schon gab, jetzt aber eine neue Inneneinrichtung erhalten hat. Auch das Atelier, in dem die Kinder sich kreativ mit verschiedenen Farben und Materialien ausprobieren können, gab es zwar schon vorher. Jetzt ist es nur doppelt so groß.

Und die bereits vorhandene Werkbank, an der die Kinder an ihren handwerklichen Fähigkeiten feilen konnten, hat jetzt einen eigenen Raum bekommen, mit ausreichend Platz und Stauraum für die echten Werkzeuge und Materialien.

Durch die Ausrichtung des Gebäudes nach Norden, erklärt Kotthaus, habe die Kita zwar eine Lüftungsanlage, komme aber ohne Klimaanlage aus. „Hier ist es immer hell und nie zu warm.“

Durch die bodentiefen Fenster zum Garten hin, sei es möglich, die Kinder auch auf der Außenanlage stetig im Blick zu halten, so dass sie auch mal in kleinen Gruppen alleine auf die Fläche dürften. Dachbegrünung und Holzkonstruktionen würden die Nachhaltigkeits-DNA des Unternehmens widerspiegeln, erklärt auch Carsten Tessmer von der Unternehmenskommunikation.

Hintergrund

Betreuungszeiten: Die Betreuungszeiten der Gira-Kita reichen bei Bedarf zwischen 6 und 18 Uhr. In der Regel, erklärt Kita-Leiterin Ann-Kristin Hinüber, seien die Kernzeiten von 6.15 bis 16 Uhr. „Eltern können bei Bedarf auch Zeiten nachbuchen. Eine Betreuung ist dann bis 18 Uhr möglich.“

Verteilung: Von den 45 Kindern, die ab August in der Gira-Kita betreut werden, sind 15 Kinder unter drei Jahre alt, 30 Kinder hingegen sind älter als drei Jahre.