Gespräche über Fitness-Nachfolge

Bäder GmbH sieht Ansätze für Nutzung.

Radevormwald. Gibt es Hoffnung für einen Erhalt des Fitness-Bereiches im Freizeitbad Life-ness? Die Geschäftsleitung hat mitgeteilt, dass es vielversprechende Ansätze für eine Nachnutzung gebe. „Die ersten Gespräche sind geführt, jetzt haben die möglichen Vertragspartner vereinbart, beidseitig ihre ,Hausaufgaben‘ zu erledigen. Das sagen die beiden Geschäftsführer der Bäder Radevormwald GmbH, Florian Weiskirch und Simon Woywod“, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Beide hatten im April vom Aufsichtsrat den Auftrag erhalten, den bisher von der Bäder GmbH geführten Fitness-Bereich abzuwickeln.

Aktuell werden für die Nachnutzung der Räume Verhandlungen geführt mit dem Ziel, dass die bisherigen Mitglieder auch in Zukunft Fitness und weitere verwandte Dienstleistungen im Life-ness-Gebäude an der Carl-Diem-Straße in Anspruch nehmen können. „Beide Geschäftsführer bitten aber um etwas Geduld, da die Ergebnisse erst mitgeteilt werden können, wenn die Verhandlungen abgeschlossen sind“, heißt es in der Mitteilung der Stadt. s-g