Geschäfte können Sonntag doch öffnen

+ © Antje Dahlhaus Zufrieden ist der Einzelhandel nicht mit der Lösung. Zwar dürfen manche Geschäfte Sonntag zum Weihnachtsmarkt öffnen, andere aber nicht. © Antje Dahlhaus

Nachdem der Rat den Geltungsbereich verkleinert hat, stimmt Verdi dem verkaufsoffenen Tag zu.

Von Karsten Mittelstädt

Der für kommenden Sonntag geplante verkaufsoffene Sonntag kann nun doch stattfinden, wenn auch nur in verkleinerter Form. „Verdi hat zugestimmt“, sagte am Mittwoch Wolfgang Scholl, Sprecher der Stadtverwaltung. Dem war am Abend zuvor der Ratsbeschluss vorausgegangen, die entsprechende ordnungsbehördliche Verordnung so zu ändern, dass die Gewerkschaft Verdi zustimmen kann.

Die hatte, wie berichtet, per einstweiliger Anordnung beim Kölner Verwaltungsgericht erreicht, dass die Geschäfte Sonntag nicht hätten öffnen dürfen. Die Gewerkschaft fordert, dass der Bereich, in dem dem die Geschäfte öffnen dürfen, im Zusammenhang mit dem Weihnachtsmarkt stehen muss. „Wir wollten die Voraussetzungen schaffen, dass der verkaufsoffene Sonntag stattfinden kann, das haben wir gemacht“, sagte Scholl.

Die Verwaltung hatte dem Rat eine geänderte Fassung vorgelegt. Danach dürfen nur die Geschäfte entlang der Kaiserstraße zwischen dem Kreisverkehr (Kaiserstraße Nr. 93 beziehungsweise 114) und der Kreuzung Hohenfuhrstraße/Telegrafenstraße am Sonntag ihre Türen öffnen. Außerdem die Geschäfte auf allen vier Seiten des Marktplatzes. Geschäfte am Schlossmacherplatz beispielsweise dürfen nicht öffnen.

„Ich möchte deshalb auch nicht von einem Erfolg sprechen“, kommentierte das am Mittwoch der Marcus Strunk als Vorsitzender der Rader Werbegemeinschaft. „Dazu werden einfach zu viele Kollegen ausgeschlossen“, sagte er. Durch die Begrenzung auf den genannten Bereich ist der verkaufsoffene Sonntag für manches große Geschäft tabu. Ausgeschlossen sind beispielsweise Sport Reinbott, Küchenstudio Löhrer, Möbel Behnke, Elektro Biesenbach und die Schuhhäuser Habermann sowie Lüttgenau.

Er selbst werde sein Optikgeschäft am Sonntag öffnen, auch wenn der verkaufsoffene Sonntag sich für einen Optiker eigentlich nicht lohne. „Ich mache das aber aus Solidarität mit den Geschäften, die nicht öffnen dürfen und hoffe, dass sich viele Kollegen am verkaufsoffenen Sonntag beteiligten“, sagte Strunk.

„Die Einigung mit Verdi gilt nur für den kommenden Sonntag.“

Wolfgang Scholl, Sprecher der Stadt

„Die Einigung mit Verdi, gilt nur für den kommenden Sonntag zum Weihnachtsmarkt“, erklärte Scholl. Die Stadtverwaltung habe mit Verdi Kontakt aufgenommen. Dabei sei nochmals klargestellt worden, dass die Stadt Radevormwald für künftige verkaufsoffene Sonntage eine neue Satzung erlassen muss. „Das werden wir für die verkaufsoffenen Sonntage in 2019 in Angriff nehmen“, kündigte Scholl an. Das werde in enger Abstimmung mit der Gewerkschaft geschehen. Die Werbegemeinschaft wird ebenfalls mit am Verhandlungstisch sitzen.

BESCHLUSS SATZUNG Nach Rücksprache mit Verdi hat die Stadt ihre Satzung über verkaufsoffene Sonntage geändert. Neben dem eingeschränkten Geltungsbereich, der nur für diesen dritten Adventssonntag Gültigkeit hat, dürfen die Geschäfte an der Kaiserstraße zwischen Kreisverkehr und Hohenfuhrstraße zwischen 13 und 18 Uhr öffnen. VERSTOSS Öffnet ein Einzelhändler außerhalb des Bereichs sein Geschäft droht ein Bußgeld bis zu 5000 Euro.

Der Rat hatte am Dienstagabend die Neufassung der Satzung mehrheitlich beschlossen, um den verkaufsoffenen Sonntag zum Weihnachtsmarkt noch zu retten. Aber nicht alle Fraktionen stimmten dem zu. Die AL-Fraktion beispielsweise bedauerte die Entscheidung des Rates, dem stark eingeschränkten Geltungsbereich zugestimmt zu haben. Dadurch werde quasi eine „Zwei-Klassen-Gesellschaft“ innerhalb des Einzelhandels geschaffen, was nach Meinung der AL eine Wettbewerbsverzerrung darstelle. Aus Sicht der AL wäre es besser gewesen, vollständig auf den verkaufsoffenen Sonntag zu verzichten. Grundsätzlich sei es zwar richtig, verkaufsoffene Sonntage zu beschränken. Allerdings benachteilige die aktuelle Rechtslage den ortsgebundenen Einzelhandel gegenüber dem Online-Handel.