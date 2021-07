Gericht verbietet Öffnung der Geschäfte

Handel

+ © Claudia Radzwill Sollte es beim Verbot bleiben, hofft Torsten Reinbott auf Plan B: Am Samstag, 15. Dezember, länger öffnen. © Claudia Radzwill

Die Stadt will sich bemühen, für den 16. Dezember eine Sonderregelung zu erreichen.

Von Claudia Radzwill

Gibt es keinen verkaufsoffenen Sonntag zum Rader Weihnachtsmarkt? Gestern gab die Stadt bekannt: „Im Verfahren der einstweiligen Anordnung gegen die Öffnung der Geschäfte am nächsten verkaufsoffenen Sonntag, 16. Dezember, hat die Stadt eine Niederlage erlitten. Das Verwaltungsgericht Köln hat am Donnerstag, 5. Dezember, die Satzung der Stadt auf Antrag der Gewerkschaft Verdi vorläufig bis zum Hauptsacheverfahren für rechtswidrig erklärt.“ Im Klartext heißt das: Die Rader Geschäfte dürfen zum Weihnachtsmarktsonntag nicht öffnen.

Die Stadt werde sich aber weiterhin außergerichtlich darum bemühen, für den 16. Dezember eine Sonderregelung zu erreichen, sagt Bürgermeister Johannes Mans. Viele Rader Einzelhändler sind derweil enttäuscht. „Wir haben als Familienunternehmen nichts mit der Gewerkschaft zu tun“, bringt es Bärbel Löhrer vom gleichnamigen Küchenstudio auf den Punkt. „Für uns ist diese Untersagung sehr, sehr unglücklich.“

+ Standpunkt von Markus Schumacher © RGA

Man habe schon viel Geld investiert. „20 000 Einlegerprospekte sind gedruckt. Wir haben uns Kooperationspartner für diesen Sonntag ins Boot geholt.“ Der verkaufsoffene 3. Advent sei der Raum, sich zu präsentieren. „Die Kunden sind entspannt, haben Zeit.“ Das ist jetzt passé. Auch wenn die Stadt kurzfristig eine Einigung erzielt, ihr Küchenstudio wird so oder so am 16. Dezember geschlossen bleiben. „Ich habe mit dem Ordnungsamt gesprochen. Unser Studio liegt nicht im unmittelbaren Innenstadtbereich, da fehlt dann schon der geforderte räumliche Zusammenhang zum Weihnachtsmarkt.“

Für Torsten Reinbott von Sport Reinbott ist das vorläufige Verbot „eine große Sch.... .“ 2 000 Euro hat er für das Wochenende bereits ausgegeben. Denn bekanntlich schließt das Familienunternehmen nach 80 Jahren zu Jahresanfang 2019 - und legt gerade den Endspurt hin. „Wir wollten unseren allerletzten verkaufsoffenen Sonntag besonders zelebrieren. Uns mit Aktionen und Rabatten bis zu 60 Prozent von den Kunden verabschieden.“

Glühwein und Plätzchen sind schon längst geordert

Auch Glühwein und Plätzchen sind schon geordert. Torsten Reinbott hofft, sollte es beim Verbot des verkaufsoffenen Sonntags bleiben, dass das Geschäft am Samstag, 15. Dezember, länger geöffnet bleiben kann. Plan B sozusagen. Und ob er im Fall eines verkaufsoffenen Sonntags überhaupt öffnen darf, das weiß Reinbott auch noch nicht - er liegt mit seinem Geschäft auf der Grenze zum Innenstadtkern.

Auch Armin Werker, der mit seiner Frau Conny das Geschäft „Gartenwerker“ an der Kaiserstraße führt, kann die Forderung von Verdi für Rade nicht nachvollziehen. „Die Gewerkschaft weiß überhaupt nicht, wie es hier vor Ort aussieht. Viele Geschäfte sind inhabergeführt. Wir werden nicht gezwungen, an verkaufsoffenen Sonntagen mitzumachen - wir entschließen uns dazu freiwillig.“

WEIHNACHTSMARKT FINDET WIE GEWOHNT STATT RAT Auf der Ratssitzung am 11. Dezember, 16 Uhr im Bürgerhaus wird es auch um eine Satzungsänderung bezüglich des verkaufsoffenen Sonntags gehen - als Basis für eine Einigung mit Verdi. Festgelegt werden muss ein räumlicher Bezug zum Weihnachtsmarkt und damit das räumliche Gebiet, auf das sich der sonntäglich zulässige Verkauf erstreckt. MARKTPLATZ Der Weihnachtsmarkt findet wie gewohnt vom 14. bis 16. Dezember auf dem Marktplatz statt. Eröffnet wird der Hüttenzauber offiziell am Freitag, 14. Dezember, 16.30 Uhr von Bürgermeister Johannes Mans.

Werkers machen immer gerne mit, schätzen es, dass man an solchen Tagen mit den Kunden auch einfach ins Gespräch kommt. „Wir haben uns auf den Sonntag und den Weihnachtsmarkt gefreut. Beides zusammen ist ein Zugpferd, das Kunden anlockt“, sagt Armin Werker enttäuscht über die Absage.

Marcus Strunk und seine Vorstandskollegen der Rader Werbegemeinschaft waren die Überbringer der schlechten Nachricht. „Glücklich war kein Einzelhändler“, sagt der Vorsitzende. Vielen aber war auch klar, „dass Rade bisher viel Glück gehabt hat“. Strunk hat derzeit eine „Standleitung ins Rathaus“ - und hofft, dass die Gespräche mit Verdi erfolgreich sind. » Standpunkt