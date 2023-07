Gerade noch gut gegangen: Taschendiebstahl missglückt

Polizei

Beim Einkaufen stellt eine Raderin fest, dass ihre Geldbörse fehlt. Doch sie hat Glück im Unglück.

Radevormwald. Bei ihrem Einkauf am Dienstag, wird eine 62-jährige aus Rade um ihre Geldbörse erleichtert. Sie war gegen 12.20 Uhr in einem Laden in der Schlossmacherstraße und hatte die Geldbörse zunächst in der geöffneten Handtasche liegen.

Beim Bezahlen an der Kasse fiel auf, dass das Portemonnaie fehlt. Sie verließ das Geschäft und wollte zum benachbarten Busbahnhof gehen. Dabei fiel der Raderin eine Frau auf, die sich mehrfach auffällig nach ihr umschaute. Die Unbekannte ließ daraufhin die Geldbörse fallen und flüchtete.

Für die 62-Jährige war es Glück im Unglück: Aus der Geldbörse fehlte nichts. Nach Polizeiangaben habe die Verdächtige lange dunkle Haare und trug einen Rock. Weitere Hinweise können beim Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261-81990 abgegeben werden. mj

