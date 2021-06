Gemeinsames Singen soll verbinden

Musikschule

Musikschulleiter Michael Borner (li.) und Klaus Becker laden ein zum gemeinsamen Singen.

Musikschule greift eine Idee von Klaus Becker auf: Niemand müsse Angst haben, nicht den richtigen Ton zu treffen.

Von Antje Dahlhaus

Im Grunde kann es jeder. Die einen singen unter der Dusche, andere trällern Lieblingssongs während der Autofahrt mit. Nur gemeinsam zu singen, dieses Erlebnis wird immer seltener, weshalb auch Rader Chöre durchweg unter Mitgliederschwund leiden. Einige, wie der Volkschor haben sich schon vor Jahren aufgelöst. Aber es gibt Gegenbewegungen. „Frau Höpker“ ist jemand, der mit Singveranstaltungen landauf, landab in Großstädten Säle füllt. In kleinem Rahmen macht die Musikschule Radevormwald das jetzt auch. Am Donnerstag, 11. Mai, startet im Mehrzweckraum des Bürgerhauses um 18.30 Uhr das Projekt „Da Capo, gemeinsam Singen verbindet“.

Die Idee dazu hatte Klaus Becker, unermüdlicher Motor verschiedener Tonarten. Der Rader singt aktuell in sechs Chören und hatte eine zeitlang auch einen Faible für das Schnurren hochleistungsfähiger Motoren. Jetzt möchte er Stimmen zum Klingen bringen, je mehr desto besser. „Es geht nicht darum, dass jemand Singen kann, wenn er herkommt“, sagt Michael Borner. Auch „Brummer“ oder notorische „Schiefsinger“ sind willkommen. Ziel beider Verantwortlicher ist ein Gemeinschaftserlebnis, am liebsten quer durch alle Altersgruppen.

Dafür hat Becker einen bunten Musik-Mix zusammengestellt. Den Auftakt machen Volkslieder wie „Die Gedanken sind frei“ gefolgt von Schlagern ala „Rote Lippen soll man küssen“ bis hin zu Popsongs wie „Killing me softly“ oder „Hey Jude“. Blättert Becker in seinen Noten, fällt ihm noch viel mehr ein, was man gemeinsam statt einsam singen könnte. Da blitzen Liedermacher-Zeiten auf mit „Über den Wolken“, oder „Sag mir, wo die Blumen sind“. Und Operette und Musical sollen ebenfalls eingebunden werden.

Geübte Sänger engagieren sich für das Projekt

Damit das alles noch klingt und nicht jault, engagieren professionelle Sänger, die den richtigen Ton zuverlässig treffen. Dazu gehört die Six-Paxk-Company, der Beckers Tochter Ariane Lemmer ebenso angehört wie Ute Reinbott oder Cindy Kuhn-Chuang ebenso wie Musikschuldozent Rainer Schapers, der das Projekt am Klavier begleiten wird, sowie Singexpertin Natalie Kloppert und Schüler der Musikschule. Es ist also niemand allein im kleinen Mehrzwecksaal und Hemmungen braucht ohnehin niemand zu haben.

„Es muss ja niemand Singen“, sagt Borner, nur Zuzuhören ist für die Initiatoren genauso in Ordnung. Er wünscht sich allerdings mehr Mut für das Gemeinschaftserlebnis und weniger Drang zum Perfektionismus. Seitens der Musikschule ist dies für ihn der Versuch, Menschen mit Musikinteresse zusammenzubringen. Vor knapp zwei Jahrzehnten wagte er den Versuch mit Dozent Jae-Chul Lim, Menschen über die Stimmbildung zum Singen zu bringen. Jetzt darf jeder intonieren, auch er, der doch selbst „gar nicht singen kann“. Eintritt frei.