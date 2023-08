Gemeinsames Kochen ist hier der soziale Kitt

Der Verein „aktiv55plus“ hat ein Projekt gestartet.

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald. Ältere und alleinstehende Menschen tun sich häufig schwer damit, gesund für sich alleine zu kochen. Davon sind Margret (88) und Antonia (75) aufgrund ihrer persönlichen Erfahrung überzeugt. Wenn die 88-jährige Radevormwalderin kocht, wirft sie beispielsweise eine Kartoffel in den Kochtopf. Bei Antonia ist es häufig ein Pfann- oder Reibekuchen mit etwas Apfelmus, den sie für sich zubereitet. „Wenn ich mal eine Linsensuppe mache, kann ich zwei Tage davon essen und habe immer noch genug zum Einfrieren“, berichtet die 75-Jährige.

Beide kochen eigentlich sehr gerne, erzählen sie. „Aber für einen alleine betreibt man ja keinen großen Aufwand mehr“, sagt Margret, während sie im Begegnungscafé Haus Hürxthal die letzten Brotwürfel für selbst gemachte Semmelknödel in eine große Schüssel wirft. „Sowas würde ich für mich alleine zum Beispiel nicht mehr machen.“

Im Rahmen eines neuen Kochprojekts des Trägervereins „aktiv55plus“ sind an diesem Vormittag acht Frauen unterschiedlichen Alters im Begegnungscafé am Schlossmacherplatz zusammengekommen, um gemeinsam zu kochen und zu essen. „Im Café wurden wir immer wieder von Besuchern gefragt, ob es nicht ein solches Angebot gebe, weil sie häufig alleine zu Hause sind und sich über mehr Gemeinschaft freuen würden“, erklärt Initiatorin Silke Richartz-Händeler. Das Projekt: „Gesund-regional-preiswert. Gemeinsam kochen, gemeinsam essen.“

Mit Unterstützung der Stadt, die das Projekt finanziert, soll die Gruppe nun alle drei Wochen zum gemeinsamen Kochen und Essen zusammenkommen. „Das erste Rezept für heute habe ich selbst ausgewählt, Semmelknödel mit Champignonsoße und Salat. Gleich werden wir uns aber noch gemeinsam Gedanken über das nächste Rezept machen“, erklärt Richartz-Händeler, während es in der Küche bereits heiß hergeht.

Die geschnippelten Champignons von Margret, Antonia und Monika (82) wendet Beate Winter (66) gekonnt in der Pfanne, während an anderer Stelle bereits die Kräuter gehackt werden. Teamwork, bei dem sich die Frauen auch noch unterhalten und austauschen können. Antonia ist beispielsweise erst während der Pandemie von Leverkusen nach Radevormwald gezogen, um näher bei der Tochter zu sein, erzählt sie im Gespräch, und musste mit weit über 70 Jahren neue Kontakte in einer neuen Stadt knüpfen. Zum Glück, sagt sie, fand sie das Begegnungscafé Haus Hürxthal, wo sie seitdem regelmäßig zu Besuch ist. „Ich komme immer zum Kniffeln und Canasta spielen, weil es einfach viel Spaß macht und es für mich wichtig ist, unter Menschen zu kommen.“

Gebratene Blutwurst & Co.: Entsteht ein bergisches Kochbuch?

Beate Winter und Elvira Dames (63), die in der Stadt gut vernetzt sind, freuen sich beim Kochprojekt derweil in der Gruppe auf neue und lange nicht mehr probierte Genüsse. „Mir schmeckt eigentlich alles gut, aber ich freue mich natürlich über alte bergische Rezepte“, sagt Winter. „Auf gebratene Blutwurst hätte ich ja wieder mal Lust“, sagt Dames und löst damit Schwärmerei in der Küche aus. „Oh ja, Himmel un Ääd“, kommentiert Winter prompt.

Möglicherweise, verrät Silke Richartz-Händeler, könnte nach dem Projekt, das zunächst bis Ende des Jahres mit Unterstützung der Stadt weiterlaufen soll, ein Kochbuch mit bergischen Rezepten entstehen. „Das ist aber optional. Wir schauen jetzt erstmal, wie das Projekt anläuft.“