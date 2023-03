Gemeinden suchen langfristige Konzepte

Die erst 2020 fusionierte Kirchengemeinde Remlingrade-Dahlerau steht vor gigantischen Herausforderungen.

Von Cristina Segovia-Buendía

Vor neun Monaten wurde Jürgen Berghaus als neuer Vertretungspfarrer in Remlingrade-Dahlerau begrüßt – nun steht schon wieder der Abschied an. Im Sommer wird der 62-Jährige seinen wohlverdienten Ruhestand antreten, so dass die Gemeinde einen Nachfolger für die halbe Pfarrstelle suchen muss. „Schade“, sagte der Vorsitzende des Presbyteriums, Torsten Kleinschmidt, der bei der Gemeindeversammlung die positive Zusammenarbeit in der kurzen Zeit lobte. „Wie geht es jetzt weiter?“, fragte er am Mittwochabend in die Runde des gut besuchten Gemeindesaals in Herkingrade.

„Wir wollen weiter unsere 50-Prozent-Pfarrstelle behalten, die 2030 dann in die 200-Prozent aufgehen soll.“ Was Kleinschmidt damit meinte? Bis 2030 werden die Pfarrstellen in Rade von derzeit 3,5 auf zwei reduziert. Die evangelischen Gemeinden in der Stadt werden enger zusammenrücken und sich Pfarrer teilen müssen. Die Idee: Die halbe Pfarrstelle in Remlingrade-Dahlerau könnte, spätestens dann, wenn Pfarrerin Manuela Melzer von der lutherischen Gemeinde und Pastor Dieter Jeschke von der evangelisch-reformierten Gemeinde in den Ruhestand gehen, in eine Vollzeitstelle umgewandelt werden. Die andere Möglichkeit sei als pfarramtliche Verbindung, etwa mit den Lutheranern, die Einstellung eines Diakons. Dies brächte den Vorteil, dass der Diakon mehr Zeit für die Gemeinde hätte. Nachteil: Je nach Ausbildungsgrad dürfte er keine Pastoralarbeit leisten und müsste sich dafür weiterbilden.

Die Gemeindemitglieder reagierten offen. Die Präferenz zwischen Pfarrer oder Diakon hielt sich die Waage. Zusammenrücken werden die Protestanten aber nicht nur innerhalb Radevormwalds. Der Kirchenkreis Lennep wurde mit Blick auf schrumpfende Mitgliederzahlen und sinkende Kirchensteuern in vier Regionen aufgeteilt, die sich Pfarrstellen teilen sollen. Radevormwald bildet mit Hückeswagen und Bergisch Born eine dieser Regionen, die mindestens aus 10.000 Gemeindemitgliedern bestehen und sich in Zukunft maximal drei Pfarrstellen teilen werden. Bis 2030 werden die Pfarrstellen im Kirchenkreis Lennep von derzeit 30 auf 19 sinken.

Die Aufforderung laute, innerhalb der Region Konfirmanden, Küster und Kirchenmusiker zusammenzulegen, um dem Kostendruck nachzukommen. „Wir sehen in der Zusammenlegung nicht nur Nachteile“, betonte Kleinschmidt. Ein Vorteil sei beispielsweise, die größere Gemeinschaft zu erleben und endlich wieder Gottesdiensten mit mehr Menschen beizuwohnen.

Das langfristige Konzept für die Gemeinde Remlingrade-Dahlerau und auch die Frage nach der künftigen Pfarrstelle werde in der Region zusammen entwickelt. „Wir reden aber nicht von einer Fusion, sondern von Zusammenarbeit“, stellte Kleinschmidt klar. Um eine möglichst gute Ausgangslage zu schaffen, müssten auch die Finanzen der Gemeinde stimmen. Der größte Kostenfaktor sei die Unterhaltung und Instandsetzung der zahlreichen Immobilien. Allein für die Kirchen Dahlerau, Remlingrade und das Gemeindehaus in Herkingrade müsse die Gemeinde jährlich etwa 75 000 Euro bereithalten. Um sich nicht allein von den derzeit etwa 260 000 Euro Kirchensteuern zu finanzieren, sondern auch eigene Erträge zu erzielen, setzt das Presbyterium auf Mieteinnahmen. Im Pastoratshof besitzt die Gemeinde gleich drei Objekte.

Das ehemalige Gemeindebüro wird derzeit für 75 000 Euro zu einer etwa 80 Quadratmeter großen Wohnung umgebaut und kann voraussichtlich ab Juni vermietet werden. Das ehemalige Pfarrhaus, wo ein neuer Kessel für 12 000 Euro installiert werden musste, wird Mitte des Monats an eine Familie vermietet. „Hier wird die neue Mieterin die Räume auch als Kindertagespflege nutzen“, kündigte Kleinschmidt an. Die ehemalige Senioren-WG im Pastoratshof, die ein Jahr leer stand, ist derzeit das neue zu Hause von 22 Ukrainern. Doch schon jetzt macht sich das Presbyterium Gedanken, was nach den Ukrainern aus der ehemaligen WG wird. Ein Umbau in vier Wohnungen mit insgesamt 253 Quadratmetern wäre technisch zwar möglich, aber mit Kosten von mehr als einer Million Euro für die Gemeinde nicht wirtschaftlich.

Auch im Gemeindehaus Herkingrade könnten theoretisch drei neue Wohnungen entstehen. Der Kreissynodalvorstand (KSV) befürwortet den Umbau, allerdings nur unter der Prämisse, dass eine Alternative für die Gemeindearbeit vorgehalten wird. Durch die zusätzlichen Wohnungen seien gute Mieteinnahmen zu erwarten und die Gemeindearbeit, so ein erster Vorschlag, könne Platz im Erdgeschoss des Gebäudes am Siedlungsweg 24 finden, das gerade erst für 182 000 Euro aufwendig saniert wurde.

Langfristig bräuchte die Gemeinde auch ein Konzept für die evangelische Kirche Keilbeck am Siedlungsweg in Dahlerau. Hier habe das Presbyterium noch einen abschließenden Plan entwickelt. Abstoßen, will es die alte Kirche, kurz nach der Fusion allerdings auch noch nicht. Kleinschmidt: „Es ist einfach nicht der richtige Zeitpunkt dafür.“