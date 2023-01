Gemeindefahrten mit Klaus Haselhoff

Auch 2023 finden wieder die von Klaus Haselhoff organisierten Gemeindefahrten der Lutherischen Kirchengemeinde statt – sowohl als Urlaubsfahrten wie als Tagesausflüge.

Erfreulich für die Teilnehmer: Infolge gesetzlicher Änderungen können die Tagesfahrten zu einem günstigeren Preis angeboten werden, als in aktuellen Prospekt ausgedruckt.

So wird die Fahrt zum Spargeldorf Walbeck am Niederrhein und ins nahe Venlo am Dienstag, 2. Mai, nur 50 Euro pro Person kosten, die Fahrt nach Königswinter inklusive Schifffahrt nach Linz am Rhein am Freitag, 14. Juli, wird für 55 Euro angeboten.

Weitere Fahrten, die in diesem Jahr stattfinden sind eine zehntägige Urlaubsfahrt ins Dorf Tirol bei Meran/Südtirol von Sonntag, 15. bis Montag, 24. April (Kosten 1295 Euro pro Person im Doppelzimmer, Einzelzimmer 240 Euro Aufschlag). Von Mittwoch, 17, bis Sonntag, 21. Mai geht es dann für fünf Tage in den Spessart (675 Euro pro Person, Aufschlag für Einzelzimmer 90 Euro).

Die sächsische Hauptstadt Dresden, als „Elbflorenz“ gerühmt, ist von Sonntag, 13. bis Donnerstag, 17. August, das Ziel. Die Teilnahme an dieser fünftägigen Reise kostet 635 Euro pro Person (Aufschlag für Einzelzimmer 98 Euro). Ins Loferer Land bei Salzburg führt eine zehntägige Urlaubsreise von Samstag, 19. bis Montag, 28. August. Die Kosten betragen 1090 Euro pro Person (Aufschlag für Einzelzimmer 220 Euro). Der Prospekt liegt aus im Gemeindeamt, in der Kirche, im PGH, im Rathaus und in der Stadtbücherei. -s-g-

Auskünfte und Buchung bei Klaus Haselhoff, Ispingrade 25, unter Tel. (02195) 30172, Mobil (0176) 44453202, E-Mail: kl.haselhoff@gmx.de.