Geld für ukrainische Schulkinder

Werdenkt, dass die Hilfen für die Ukraine aus Radevormwald eingestellt sind, der irrt gewaltig. So berichtet der Freundeskreis Radevormwald-Nowy Targ von einer ganz besonderen Spendenaktion. Vorsitzende Margarethe Waclawiec hatte in der jüngsten Mitgliederversammlung eine Spendensammlung für ukrainische Schulkinder in Nowy Targ angestoßen. Die Stadt hatte zu diesem Zeitpunkt bereits etwa 5000 Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen. „Dies war eine unfassbare Zahl, bezogen auf die Einwohnerzahl von 35.000“, schreibt der Schriftführer des Freundeskreises, Rolf Voß.