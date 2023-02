Gedenkstein erinnert ans schreckliche Unglück

Würdiger Ort der Erinnerung: Uwe Schneidewind, Peter Biesenbach, Jochen Hagt, Oliver Krischer, Werner Lübberink, Johannes Mans und Walter Schurg (v.l.) vor dem Gedenkstein an der L 414.

Oberhalb der Stelle, an der 1971 ein Schienenbus und ein Güterzug kollidierten und 46 Menschen starben, gibt es nun Ort der Erinnerung.

Von Joachim Rüttgen

Radevormwald. Es ist ein würdiger Ort des Gedenkens direkt an der Landstraße 414 zwischen Dahlerau und Beyenburg. Oberhalb der Unglücksstelle, an der am 27. Mai 1971 bei der Kollision eines Schienenbusses und eines Güterzuges 46 Menschen ums Leben kamen – darunter 41 Schüler der Geschwister-Scholl-Hauptschule – steht ein Gedenkstein mit den Namen der Opfer. Am Mittwochvormittag wurde der Gedenkort offiziell eingeweiht.

Während die Deutsche Bahn die Kosten für den Gedenkstein übernahm, sorgte die Stadt für eine ansprechende Umgebung. Die AL-Fraktion im Stadtrat spendete zwei Sitzbänke. Direkt am Unglücksort an der Bahnstrecke steht ein Kreuz, das der Verein Wupperschiene vor zwei Jahren erneuert hatte – samt kleinem Gedenkstein.

Imposant wirkt der mehr als eine Tonne schwere Granit-Stein von Steinmetz Walter Schurg. Seine Grundidee: der Bruch in der Gesellschaft, der Bruch in den Familien nach dem schrecklichen Unglück. Deutlich sichtbar ist, dass der Stein in der Mitte gebrochen und leicht versetzt ist. „Das soll Bewegung symbolisieren, die Flächen sind unruhig gestaltet, der Stein ist asymmetrisch“, erläutert Schurg. Er betont, dass der Stein nicht nur schön aussehen solle, sondern Sinn haben müsse für diese Zeit.

„Ein sehr würdevoller Stein, ganz ohne Überbetonung“, sagt Landesverkehrsminister Oliver Krischer. Auch ihm gefiel die Sichtachse zur Unglücksstelle unterhalb. So wurde jedem nochmals deutlich, welch unglaubliche Leistung die Rettungskräfte am Unglücksabend geleistet haben. „So ein Gedenkstein ist kein Abschied, das Gedenken geht weiter, Geschichte wird weiter erzählt“, sagt Krischer. Und dies sei ein Ort, der das schreckliche Unglück angemessen dokumentiere.

Bürgermeister Johannes Mans erinnert an die Feier vor zwei Jahren, als sich das Unglück zum 50. Mal jährte. „Da haben wir überlegt, das Unglück würdevoll zu dokumentieren. Ohne politische Diskussion haben wir einen pragmatischen Weg gefunden.“

Weil am Gedenkort an der viel befahrenen L 414 aber aus Sicherheitsgründen kein Platz für mehr Teilnehmer an der Gedenkfeier ist, geht es im Wülfingmuseum weiter. Dort betont der Bürgermeister, dass der Gedenkstein allen Opfern, Hinterbliebenen, Überlebenden und denen, die bis heute besonders unter dem Unglück gelitten haben und leiden, gewidmet sei.

Der Gedenkstein biete allen die Gelegenheit, innezuhalten. Er erinnert an den „Schleier des Entsetzens“, der sich nach dem Unglück über die Stadt gelegt habe. „Kaum einer sprach, viele konnten das Unglück nicht verarbeiten, jahrelang wurde geschwiegen“, sagt Mans. Als er 2015 Bürgermeister wurde, habe er erkannt, wie groß der Schmerz ist. Deshalb sei es so wichtig, den Gedenkstein in die Mitte der Gesellschaft zu rücken als festen Platz der Erinnerung.

Krischer betont, dass er trotz des schrecklichen Anlasses gerne in die Bergstadt gekommen sei. Das Unglück habe alle betroffen gemacht, zu diesem Zeitpunkt sei er zwei Jahre alt gewesen: „Aber das lässt niemanden kalt, es ist nicht zu erahnen, was es für die Betroffenen bedeutete.“ Auch das Leid danach sei unermesslich gewesen. Das Zugunglück sei ein Teil der Geschichte dieser Region und des Landes, der betroffen mache. Der Minister versichert, dass mit Hochdruck weiter an der Signaltechnik gearbeitet werde. Ziel müsse es immer sein, größtmögliche Sicherheit zu wahren.

Nach heutigen Erkenntnissen hatte es am Unglücksabend ein fatales Missverständnis zwischen den Zugführern und dem Fahrdienstleiter gegeben. Der Personen-Sonderzug und ein Güterzug hatten beide die Erlaubnis zur Durchfahrt erhalten, obwohl die Strecke nur eingleisig war. Der Güterzug hätte normalerweise am Bahnhof Dahlerau halten müssen, doch die Kreuzung mit dem Sonderzug war nicht im Dienstplan verzeichnet gewesen. Da der Sonderzug 30 Minuten Verspätung hatte, kam es um 21.08 Uhr zur Katastrophe. Es gab keinen Sprechfunk, über den die Zugführer noch hätten gewarnt werden können.

Krischer betont auch, dass selbst die größten technischen Errungenschaften menschliches Versagen nicht vermeiden könnten. „Das Zugunglück ist für uns eine Mahnung, die Sicherheitstechnik und die Abläufe immer wieder zu hinterfragen“, sagt er.

Werner Lübberink von der Deutschen Bahn drückte den Angehörigen und Hinterbliebenen sein tiefes Mitgefühl aus und dankte vor allem den Rettungskräften von damals: „Man kann gar nicht hoch genug einschätzen, wie wichtig das Ehrenamt ist.“

Mit Tränen in den Augen verfolgt Monika Zierden die Gedenkfeier. Sie saß als 14-Jährige im Unglückszug. „Es war alles sofort wieder da“, sagt sie sichtlich berührt. „Ich bin auf einem Berg Menschen wach geworden und blickte in die Augen meines Klassenlehrers.“ Sie erinnert sich an ihre Rettung und die Jahre danach. „Es wurde nicht gesprochen, das wurde uns verboten. Es sollte nicht darüber gesprochen werden“, betont sie. Dabei hätten ihr Gespräche immer sehr geholfen. „Das Reden ist das Wichtigste“, sagt sie und spricht von einem „derben Trauma“, das sie durch das Unglück erlitten habe.

Mit ihrer fast 90-jährigen Mutter ging sie neulich zum Gedenkort an der L 414. „Sie erinnert sich auch noch genau an den Abend. Sie wollte zum Unglücksort, wurde von Rettungskräften aber aufgehalten. Da fuhr ein Lkw mit vielen Särgen vorbei. Diesen Lkw sieht meine Mutter bis heute“, sagt Monika Zierden.

Hintergrund

Zur Gedenkstunde im Wülfingmuseum kamen 50 geladene Gäste – unter ihnen Landrat Jochen Hagt, der Kölner Generalvikar Monsignore Guido Assmann, der Bundestagsabgeordnete Carsten Brodesser, der ehemalige Justizminister Peter Biesenbach, die Landtagsabgeordneten Jens-Peter Nettekoven und Sven Wolf, der Wuppertaler Bürgermeister Uwe Schneidewind.