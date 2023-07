Gar nicht zu feiern, kommt nicht infrage

Musikalisches Sommerfest des MGV Hahnenberg.

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald. Weit über ein halbes Jahrhundert lockten die Hahnenberger Festtage Besucher aus nah und fern ins Örtchen, um gemeinsam mit dem beheimaten Chor und der hiesigen Löschgruppe drei Tage lang in gemütlicher Runde zu feiern. Nach der Pandemie kehrten die beiden Vereine mit einem veränderten Konzept zurück und organisierten im vergangenen Jahr erstmals das „Midsommar“-Fest in Hahnenberg. Ein zweitägiges Spektakel mit DJs und Band, das nicht nur in der Vorbereitung viele Kapazitäten bindet.

„In diesem Jahr fehlte uns schlichtweg das Personal dafür“, verriet Thomas Radermacher, zweiter Kassierer des Männergesangsvereins. Doch überhaupt nicht zu feiern, kommt für die Hahnenberger nun mal nicht infrage. Und so entstand kurzerhand die Idee zum ersten eigenen Sommerfest im eigenen Sängerheim. Das kam am Samstagnachmittag so gut an, dass die 120 eingedeckten Plätze schnell besetzt waren: Die Besucher sammelten sich an den Stehtischen, um in gemütlicher Runde, bei frisch gebrühtem Kaffee und selbst gebackenem Kuchen zu klönen und dem Chorgesang des Gastgebers und seiner Gäste zu lauschen. Denn für ihr erstes eigenes Sommerfest hatten sich die sangesfreudigen Männer von Hahnenberg nicht nur musikalische Unterstützung von befreundeten Chören besorgt, sondern auch von den eigenen Ehefrauen.

Ehefrauen bereiteten zwei Kilogramm Waffelteig vor

Neben dem gemischten Chor Serenita Önkfeld, kamen die Herren der Chorgemeinschaft Einigkeit Schwelm /Linderhausen vorbei, um die zahlreichen Gäste mit heiterer Musik zu erfreuen. Die Ehefrauen der Hahnenberger Sänger hatten für das Fest 20 Kuchen und Tortenkreationen gezaubert, sowie zwei Kilogramm Waffelteig vorbereitet. „Wir sind angenehm überrascht, wie viele Menschen heute zu uns gekommen sind“, meinte Thomas Radermacher zufrieden. Sowohl im Sängerheim als auch im davor aufgestellten Zelt saßen die Besucher beisammen, plauderten in den Pausen zwischen den Gesangseinlagen ausgelassen untereinander und sangen freudig mit, wenn die Chöre einen bekannten Evergreen zum Besten gaben.

Beim Schlagerhit „Ein bisschen Frieden“, mit dem Sängerin Nicole 1982 erstmals den Eurovision Song Contest für Deutschland gewann, und den hier die Sänger und Sängerinnen aus Önkfeld präsentierten, trällerten alle Anwesenden textsicher mit. An anderer Stelle wurde heiter mitgeklatscht – und häufig, das ließ sich beispielsweise in den funkelnden Augen der älteren Besucher gut erkennen, weckten die alten Melodien lebhafte Erinnerungen. Thomas Radermacher konnte sich gut vorstellen, das Sommerfest zu wiederholen. „Das Midsommar-Fest werden wir alle zwei Jahre gemeinsam mit der Feuerwehr ausrichten, da würde es passen, wenn wir in den Jahren dazwischen unser Sommerfest feiern.“