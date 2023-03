Gärtner schenkt dem HVV Blumen

Dank eines Sponsors gibt es eine Frühlingsblütenpracht am Heimatmuseum.

Von Claudia Radzwill

Am Heimatmuseum im geschieferten Haus an der Hohenfuhrstraße fällt sie seit einigen Tagen wieder ins Auge: die Blütenpracht in den Blumenkästen an den Fenstern. Zu verdanken ist diese Bepflanzung der Gärtnerei Heinz Schier. Inhaber Heinz Schier sponserte dem Heimat- und Verkehrsverein (HVV) Radevormwald in diesem Jahr die Frühlingsbepflanzung der Kästen.

„Für diese Geste sind wir ihm sehr dankbar“, sagt Renate Greif vom Vorstand des HVV. Denn der Verein selbst wollte auf diese Bepflanzung zunächst verzichten. Der Grund: „Die Pandemiejahre haben ganz einfach ein Loch in die Vereinskasse gerissen“, erklärt Renate Greif. Keine Öffnung, keine Führungen, keine Bergischen Kaffeetrinken. All das bedeutete für den HVV: keine Spendeneinnahmen. „Doch auf die sind wir angewiesen“, macht Renate Greif deutlich.

Für Heinz Schier, der seit Jahren mit seinem Blumenstand auf dem Radevormwalder Wochenmarkt steht und die Blumenkästen am Museum bestückt, stand allerdings fest: „Das Museum ohne Blumen, das geht doch nicht.“ Er erklärte spontan, die Frühlingsblumenpracht dem HVV zu spenden. „Ich bin selbst in einem Heimatverein und im Schützenverein Mitglied. Ich weiß also, wie schwer Vereine unter der Pandemie gelitten haben. Da muss man helfen“, sagt er.

Die neun Blumenkästen nahm er mit in den Familienbetrieb nach Düsseldorf-Volmerswerth. Es gab frische Erde, Stiefmütterchen – und Schier übernahm auch das Aufhängen der neun Blumenkästen am Museum.

Ausstellung zur „Kaiserstraße“ wird vorbereitet

Für 2023 startet der Heimat- und Verkehrsverein wieder durch. Derzeit wird eine Sonderausstellung zum Thema „Kaiserstraße“ vorbereitet. HVV-Mitglied Karl Schmitz dokumentiert mit vielen Bildern die Entwicklung der Straße, die mitten durch den Ort führt. Der Aufbau steht bevor, wobei Michael Scholz und Jürgen Offermann Schmitz zur Seite unterstützen. Die Eröffnung ist für Sonntag, 26. April, geplant.

Das Heimatmuseum wird auch wieder zur „Nacht der Museen“ öffnen, die am Samstag, 19. August, stattfindet. Außerdem beteiligt sich der Arbeitskreis des Museums am Ferienspaß der Stadt mit einer Stadtrallye. Die Bergischen Kaffeetafeln im Museum können wieder gebucht werden.

Erfreuliches gibt es zum Gartenhäuschen im Parc de Châteaubriant zu berichten: Die Leaderföderung ist bewilligt. Das Rokokkohaus wird dieser Tage mit Mobiliar ausgestattet, das zum historischen Ambiente passt. Dazu hat der HVV Bernd Freudenberg von der Kunst-Initiative und die Künstlerin Heike Weber mit ins Boot geholt, die sich um die Innenausstattung kümmern, kündigt Vorstandsmitglied Michael Scholz an.

Voraussichtlich am Sonntag, 25. Juni, wird mit einem kleinen Fest die Neugestaltung vorgestellt – im Rahmen des dann ebenfalls stattfindenden Weinfestes. Geöffnet ist das Heimatmuseum sonntags von 14.30 bis 17 Uhr.

hvv.digi-base.de