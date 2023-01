Furiose Komödie im Bürgerhaus

Am Mittwoch, 25. Januar, gastiert um 19.30 Uhr das Rheinische Landestheater Neuss im Bürgerhaus mit der Komödie „Ein Mann, zwei Chefs“ von Richard Bean. Die Handlung spielt im britischen Brighton in den 60er Jahren. Eigentlich ist Francis ein begnadeter Waschbrettspieler, doch sein Engagement in einer Skiffle-Band findet mit dem kometenhaften Aufstieg der Beatles sein jähes Ende. Alles dreht sich nur noch um sie! Dabei hat er ihnen erst zum Erfolg verholfen – zumindest denkt Francis das.