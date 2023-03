Für das Baumhaus fehlen noch 7000 Euro

Kita Himmelswiese hat für ihren Außenbereich ein besonderes Spielgerät geplant.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Ein Vierteljahr ist es her, dass in der Evangelischen Kita Himmelswiese an der Stauffenbergstraße die Idee öffentlich gemacht wurde, den Außenbereich mit einem großen Baumhaus rund um den Silberahorn zu erneuern. 30.000 Euro sind für das massive Holzhaus geplant, das vom Remscheider Hersteller für Möbel und Kinderspielgeräte Oliver Trapp gebaut werden soll. Dieser Betrag muss über den Träger, den Förderverein und externe Spender finanziert werden. „Aktuell fehlen uns noch etwa 7000 Euro“, sagt Einrichtungsleiterin Sylvia Köster. Natürlich sei der Trägeranteil nicht gering, aber auch der Förderverein habe viel gegeben. „Wir haben aber Wert darauf gelegt, dass die Aktionen, die wir sonst anbieten und die vom Förderverein regelmäßig unterstützt werden, darunter nicht leiden müssen“, sagt Sylvia Köster. Aber natürlich sind 7000 Euro auch noch eine ganze Menge Geld, die irgendwie aufgebracht werden müssen. Und dafür hat sich die Kita auch etwas einfallen lassen. „Zum einen haben wir natürlich noch den Antrag bei der Bürgerstiftung der Sparkasse laufen, darüber wird demnächst entschieden“, sagt die Kita-Leiterin. Ansonsten habe man auch noch einen Spendenaufruf im Gemeindebrief gestellt.

„Am Montag, 20. März, haben wir zudem von 16 bis 18 Uhr einen Tag der offenen Tür in der Himmelswiese, zu dem die Eltern der künftigen und aktuellen Kinder eingeladen sind“, sagt Sylvia Köster. Dazu werde es Kuchen und Getränke geben, deren Erlös ebenso in die Baumhaus-Summe einfließen werde, wie der vom gemeinsamen Stand mit der Jugend der Lutherischen Kirchengemeinde beim ersten Feierabendmarkt am Freitag, 5. Mai. Etwas eher findet der nächste Kindersachenbasar im Dietrich-Bonhoeffer-Haus statt – am Sonntag, 26. März, 13 bis 16 Uhr. „Der Erlös aus der Cafeteria sowie aus den Standgebühren ist ebenfalls für unser Baumhaus gedacht. Allerdings wird es keine höheren Standgebühren als sonst geben. Auch das war uns wichtig“, betont die Einrichtungsleiterin. Wenn alles nach Plan verläuft und der Gesamtbetrag beisammen ist, soll es noch vor den Sommerferien soweit sein. Die Bauarbeiten könnten im Juni beginnen. „Der Aufbau ist von Oliver Trapp mit etwa drei Wochen angesetzt, mit den Vorbereitungen kommt es auf etwa acht Wochen, bis das Baumhaus bei uns steht“, sagt Sylvia Köster.

Die Leiterin ist zuversichtlich, dass alles im vorgesehenen Zeitrahmen funktionieren wird. „Ein bisschen hängt es jetzt natürlich davon ab, wie viel wir von der Sparkassen-Bürgerstiftung bekommen werden. Von dem her wäre es natürlich auch schön, wenn wir noch die eine oder andere Quelle auftun könnten“, sagt sie. Wichtig sei eben, dass das Baumhaus von entsprechend guter und langlebiger Qualität sei, und die habe eben ihren Preis.