Für benzinfreien Verkehr

Die Fraktion von Bündnis 90/Grüne im Radevormwalder Rat schlägt vor, dass die Stadt Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Fußgänger- und fahrradfreundliche Städte, Gemeinden und Kreise in NRW (AGFS NRW) wird. Für die kommende Sitzung des Ausschusses für Kultur, Tourismus und Verkehr haben die Grünen einen entsprechenden Antrag gestellt. Demnach sollen die Ausschussmitglieder die Stadt beauftragen, die Anforderungen für eine Mitgliedschaft in der genannten Arbeitsgemeinschaft zusammenzustellen und im Zeitraum der nächsten zwei Jahre einen Antrag auf Aufnahme in die AGFS NRW zu stellen.