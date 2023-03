Für Anlieger der Kohlstraße könnte es dicke kommen

Bei einer Sanierung im kommenden Jahr drohen hohe Kosten.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. Die Kohlstraße in Radevormwald ist in einem schlechten Zustand und muss dringend erneuert werden. Die Verwaltung will im Jahr 2024 die Sanierung umsetzen. Wie das geschehen soll und was das für die Anlieger bedeutet, das war Thema in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses. Sicher ist schon jetzt: Für die Anlieger der Straße könnte diese Maßnahme kostspielig werden – sehr kostspielig.

In der Sitzung stellte Ulrich Dippel, der Leiter des Technischen Bauamtes, drei Varianten für die Erneuerung der Kohlstraße vor. Die erste Variante wäre mit rund 195 000 Euro brutto die günstigste. Dann würde nur die Fahrbahndecke saniert, es gebe keine Erstellung einer geregelten Straßenentwässerung und keine Verbesserung der Beleuchtung. Allerdings rechnen die Fachleute damit, dass diese oberflächliche Maßnahme maximal zehn Jahre vorhalten würde, dann wäre wieder eine Sanierung fällig.

Die Stadtverwaltung möchte daher lieber einen Vollausbau umsetzen. Dafür gibt es zwei Varianten. Die üppigere sieht unter anderem einen neuen Gehweg und Wendehammer vor. Die Kosten lägen dann bei rund einer Million Euro, es würden auch Teilflächen von privaten Grundstücken benötigt.

Die andere Variante würde mit rund 860 000 Euro zu Buche schlagen, auf Gehweg und Wendehammer wird dabei verzichtet. Dieses Szenario wird von der Stadt aktuell bevorzugt. Allerdings werden bei einem Vollausbau die Anlieger zur Finanzierung der Maßnahme herangezogen. Und das bedeutet in diesem Fall: 90 Prozent der Kosten müssen von den Anwohnern bezahlt werden. Das ist ungewöhnlich viel, denn die Sätze bei den Anliegerbeiträgen liegen sonst bei etwa 70 bis 75 Prozent.

Verwaltung geht von etwas mehr als 20 Betroffenen aus

Was die Sanierung der Kohlstraße ungewöhnlich macht, ist die Tatsache, dass nicht nach dem Kommunalen Abgabegesetz (KAG) abgerechnet wird, sondern nach dem Bundesbaugesetz (BBauG). „Es handelt sich im Prinzip um eine Ersterschließung“, erläuterte Ulrich Dippel im Ausschuss. Das klingt kurios, schließlich gibt es die Straße doch schon. Tatsächlich jedoch wurde die Kohlstraße nie so komplett ausgebaut, wie es eigentlich vorgesehen ist, was den aktuellen Zustand erklären mag. Man habe noch einmal in den Akten von früher geblättert, berichtete der Amtsleiter.

Offensichtlich habe man damals den Vollausbau nicht umgesetzt, um die Bauherren nicht zu belasten. Das droht sich nun nach Jahrzehnten zu rächen. „Es ist eine schwierige Entscheidung“, räumt Dippel ein. Tatsache sei aber, dass jeder Grundstückseigentümer für den Ausbau der Straße vor seiner Haustür irgendwann die Summe für die Ersterschließung bezahlt habe. Die Anlieger der Kohlstraße sind nun – mit zeitlicher Verzögerung – ebenfalls dran.

Doch wie viele Grundstückseigentümer sind eigentlich betroffen? Wie Burkhard Klein, Leiter der Ämter für Stadtplanung und Bauaufsicht, erklärte, geht die Verwaltung derzeit von etwas mehr als 20 Betroffenen aus. Allerdings betont Klein, dass „aufgrund der noch nicht abgeschlossenen beitragsrechtlichen Prüfung noch keine verbindliche Aussage“ dazu möglich sei.