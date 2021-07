Ein fünfköpfiges Leitungsteam soll die Sekundarschule führen

Bildungslandschaft

Die kommissarische Leiterin der Schule, Sandra Pahl, hofft, dass bis zum Sommer Stellvertreter und Abteilungsleiter feststehen werden.

von Joachim Rüttgen

Noch weiß Sandra Pahl zwar nicht, wer die neue Sekundarschule im Gebäude der Hauptschule an der Hermannstraße leiten wird, aber die bislang kommissarische Leiterin hofft, dass zumindest bis zum Sommer ein Leiter, ein Stellvertreter und ein Abteilungsleiter feststehen werden. Denn die neue Schulform in Radevormwald soll in zwei bis drei Jahren von einem fünfköpfigen Schulleitungsteam geführt werden. Das kündigte die gerade erst zur Sekundarschulrektorin beförderte Sandra Pahl im Gespräch mit unserer Redaktion an. Sicher sei sie, dass bis zum Sommer zwei und bis zum Winter auch drei Stellen besetzt sein werden.

Das Bewerbungsverfahren für die Leiterstelle sei mittlerweile beendet, sie erhoffe sich bis Mitte oder Ende März eine Antwort der Bezirksregierung. Die Bewerber müssten auf jeden Fall ein Eignungsfeststellungsverfahren durchlaufen. Zeitlich hänge dann alles davon ab, wie viele Bewerber es gibt. Vor den Sommerferien rechnet Sandra Pahl nicht mit einer offiziellen Anwesenheit eines neuen Leiters. Der Rektorin ist es wichtig, sich künftig gedanklich von einzelnen Posten zu verabschieden – hin zu einem gut funktionierenden Leitungsteam. Dessen Aufgabe ist es auch, für eine gute Verbindung zum Partner Theodor-Heuss-Gymnasium zu sorgen. Dazu gehört, die geforderten und gewollten neuen pädagogischen Konzepte zu entwickeln und umzusetzen.

Auch die Städtische Realschule sucht einen neuen Leiter. „Das Verfahren läuft aber noch“, berichtet der kommissarische Leiter Claus Peter Wirth.