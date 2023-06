Feuerwehr: Frust über weite Reisen nach Schwelm für ärztliche Untersuchungen

Wer bei der Freiwilligen Feuerwehr Dienst tut, muss körperlich fit sein. Deshalb sind die Männer und Frauen verpflichtet, sich in regelmäßigen Abständen einer medizinischen Untersuchung zu unterziehen

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. Wer bei der Freiwilligen Feuerwehr Dienst tut, muss körperlich fit sein. Aus diesem Grund sind die Männer und Frauen der Einheiten auch in Radevormwald verpflichtet, sich in regelmäßigen Abständen einer medizinischen Untersuchung zu unterziehen. Für die Einsatzkräfte in der Bergstadt ist das allerdings umständlich, denn die Untersuchung kann nicht in Radevormwald durchgeführt werden. Dafür müssen die Feuerwehrleute extra nach Schwelm fahren.

Die Ratsfraktion der SPD hat nun Beschwerden aus den Reihen der Einsatzkräfte aufgenommen und entsprechenden Antrag für die kommende Sitzung des Ausschusses für Soziales, Gesundheit, Sport, Integration und Demografie gestellt.

„Da bislang der betriebsärztliche Dienst in keiner der Radevormwalder Arztpraxen ansässig“ sei, müssten die Mitglieder stets in die Kreisstadt des Ennepe-Ruhr-Kreises reisen, um ihr neues Gesundheitszeugnis zu erhalten, schildert Hans Golombek, Sprecher der SPD-Fraktion, die Problematik. „Dies ist aufwendig und unbefriedigend. Um diesen Zustand zu beenden, sollte der Betriebsärztliche Dienst in einer Radevormwalder Arztpraxis eingerichtet werden.“

Dem Vernehmen nach gebe es dazu auch eine grundsätzliche Bereitschaft. „Deshalb wird die Verwaltung aufgefordert zu prüfen, wie das von Seiten der Stadt unterstützt werden kann, da zur Durchführung dieser Aufgabe verschiedene Ausrüstungsgegenstände angeschafft werden müssen.“