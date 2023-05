Frühjahrsputz im Freizeitbad

Im „Life-ness“ finden die Revisionswochen statt. Geöffnet wird wieder Ende nächster Woche.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. Es ist gewissermaßen ein Frühjahrsputz – das Freizeitbad „Life-ness“ in Radevormwald hat regelmäßig im Mai seine Revisionswochen. Dabei wird unter anderem das Wasser im Schwimmbecken abgelassen, aber auch andere Arbeiten, etwa an den technischen Anlagen im Keller, finden statt.

Simon Woywod, Beigeordneter der Stadt und einer der beiden Geschäftsführer der Bäder Radevormwald GmbH, erläuterte am Donnerstag bei einem Termin, was aktuell im Bad stattfindet. Das große Becken kann derzeit fußläufig erkundet werden – die umfassende Reinigung der Anlagen ist ein Punkt auf der Liste, der nun abgearbeitet wird. „Es findet auch eine Kontrolle der Fliesen des Beckens statt“, erläutert Woywod, der sich die Geschäftsführung der Bäder GmbH mit Stadtwerke-Chef Florian Weiskirch teilt. Die Fliesen werden nicht nur darauf geprüft, ob sie noch fest sitzen, sondern ob es scharfkantige Stellen gibt, an denen sich Besucher des Schwimmbades möglicherweise verletzen können.

Kommende Woche schließt das Nessi-Kinderland vorübergehend

Natürlich wird auch das Wasser durch eine Beprobung unter die Lupe genommen, es wird sichergestellt, dass die Werte im Ordnung sind. „Die Mess- und Regeltechnik für die Chlorierung wird ebenfalls überprüft“, schildert Woywod die weiteren Maßnahmen.

Auch im Untergeschoss des Bades, den Schwimmer oder Sportler kaum je zu Gesicht zu bekommen, finden die Wartungen und Reinigungen statt. So wurden bereits die „Kerzen“ der Filteranlage ausgetauscht. Ab der kommenden Woche wird das Nessi-Kinderland vorübergehend schließen, weil auch dort im Rahmen der Revisionswoche mehrere Maßnahmen anstehen. So werden die Geräte intensiv gereinigt.

+ Auch im Keller des „Life-ness“ finden Wartungen statt – unter den wachen Augen zweier Gummi-Enten. © Stephan Gilsbach

Nun müssen die Nutzer des Bades nicht davon ausgehen, dass nur einmal im Jahr im Bad durchgreifend sauber gemacht wird. Tatsächlich gibt es in dreistufiges Reinigungs-Prozedere – eine tägliche Reinigung, eine umfassendere wöchentliche Grundreinigung und schließlich die große Frühjahrsreinigung bei der Revisionswoche.

Wer aktuell also das Bad besucht und feststellt, dass einige Bereiche nicht geöffnet sind, sollte daraus nicht den Schluss ziehen, dass hier eine längerfristige Schließung vorliegt. Angesichts der aktuellen Debatte über das neue Konzept für den künftigen Betrieb des Bades ist das nicht ausgeschlossen. Die Verwaltung hatte jüngst, nach einem Ratsbeschluss im Rahmen einer Sondersitzung, öffentlich gemacht, dass die Sauna im „Life-ness“ nicht mehr geöffnet wird und der Fitness-Bereich Ende des Jahres dauerhaft schließen wird. Am Donnerstag war das Fitness-Studio allerdings geöffnet. Alle Bereiche des Bades – die Sauna natürlich ausgenommen – werden ab dem Freitag, 20. Mai, wieder für die Nutzer zur Verfügung stehen.

Saunabereich wird einmalin der Woche hochgefahren

Das heißt nicht, dass die geschlossene Sauna nun völlig sich selber überlassen wird, stellt Simon Woywod klar. „Der Saunabereich wird weiterhin gewartet, wir fahren den Betrieb einmal in der Woche hoch“, erläutert der Beigeordnete. Noch ist schließlich nicht klar, was künftig aus den Räumlichkeiten werden soll. Das gilt auch für den Fitness-Bereich.

Eine Petition auf der Kampagenen-Plattform „change.org“ setzt sich dafür ein, die beiden Angebote weiter zu führen, etwa durch private Investoren. Das spricht vielen Bürgern offenkundig aus dem Herzen. Laut Stand von Donnerstag unterstützen 684 Personen dieses Anliegen.

Neues zur Nachnutzung konnte Simon Woywod am Donnerstag noch nicht mitteilen. „Wir sind darüber in Gesprächen“, sagt er. Voraussichtlich noch in diesem Jahr wird die technische Sanierung des Bades beginnen, auch dann müssen die Badbesucher vorübergehend mit Schließungen rechnen. Der zweite Sanierungsabschnitt wird dann das Schwimmbecken an sich betreffen. Der Beigeordnete und Bäder-Geschäftsführer stellt noch einmal klar: „Das Schwimmangebot für die Radevormwalder bleibt erhalten und steht nicht zur Debatte.“

Hintergrund

Geschichte: Das heutige Freizeitbad „Life-ness“ ist der Nachfolger des früheren Bades „Aqua fun“, das in den Jahren 2007 bis 2009 in die heutige Einrichtung umgebaut worden war.

Schwimmen: Das Bad bietet ein 25-Meter-Becken mit sechs Bahnen inklusive Startblöcken sowie ein Mehrzweckbecken. Das Schwimmerbecken hat eine Wassertiefe von 1,40 bis 2,15 Metern. Das Mehrzweckbecken hat eine Wassertiefe von 60 Zentimetern bis 1,20 Metern.

Kinderland: Das Nessi-Kinderland mit Rutsche und anderen Spaßgeräten eignet sich besonders für Familien. Ergänzt wird dieses Angebot durch eine „Drachenbar“, wo Snacks und Getränke serviert werden.