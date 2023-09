Friedhof bekommt bald ein neues Aussehen

Leserin beschwert sich über Zustand auf dem Friedhof der evangelischen Kirchengemeinde in Dahlerau.

Von Joachim Rüttgen

Dahlerau. Ein Gang über den Friedhof. Das hat für viele Menschen etwas Beruhigendes. Hier können sie entspannen, ihren Gedenken freien Lauf lassen. Leserin Svenja Reger-Wagner kümmert sich auf dem Friedhof der evangelischen Kirchengemeinde Remlingrade/Dahlerau am Siedlungsweg in Dahlerau um das Familiengrab ihres Großvaters und beobachtet seit Jahren den Verfall der Anlage. Ein Platz für Besinnung, Ruhe und Trauer sei der Friedhof wahrlich nicht. „Stattdessen hat man das Gefühl, die Verstorbenen wären eine Last und werden hier einfach nur ‚abgelegt’“, kritisiert sie mit deutlichen Worten. Mit Wertschätzung habe das nur wenig zu tun.

Die Leserin bemängelt schlechte Wege, abgeschiedene Urnengräber hinter einer Hecke, die dringend geschnitten werden müsste, und verlassene Grabstellen mitten auf dem Rasen. Hinzu komme überall wucherndes Unkraut. Für sie sei das ein „Friedhof zum Weglaufen“.

Deutliche Veränderungen in den kommenden Monaten

Mittlerweile hat sich aber doch schon einiges getan. Die Hecken wurden geschnitten, Unkraut an einigen Stellen gejätet. Aber es gibt in der Tat noch weiteren Handlungsbedarf. Das haben auch Torsten Kleinschmidt und Kerstin Jahn vom Presbyterium der Gemeinde erkannt. „Wir müssen was tun und werden den Friedhof in den kommenden Monaten deutlich verändern“, kündigen sie bei einem Vor-Ort-Termin an.

Nachdem die Gemeinde 25 Jahre einen Friedhofsgärtner beauftragt hatte, die Anlage zu pflegen, hat diese Aufgaben Anfang August ein Dienstleister übernommen. „Die Pflege ist zeitintensiv und teuer“, sagt Kleinschmidt. Aber der Friedhof solle jetzt auf jeden Fall wieder schöner werden, kündigt er an. Fest vereinbart sei, dass das Gras regelmäßig gemäht, die Mülleimer entleert, die Hecken geschnitten, die Wege gesäubert und das Unkraut gejätet werden.

Was so schnell nicht geändert werden kann, sind die alten Wahlgräber mitten auf der Rasenfläche, die mittlerweile auf dem Teil des Friedhofes liegen, der stillgelegt wurde. Sie haben noch eine Laufzeit und müssen bleiben.

Gräber, die abgelaufen sind, werden geleert und abgeräumt. Werden die Gräber entfernt, wird Wiese gesät. „Das hat das Presbyterium so entschieden, weil der Friedhof zu groß ist und es zu wenige Beerdigungen gibt“, sagt Kleinschmidt. Wer aber 2009 beerdigt wurde, dessen Grab läuft bis 2039 und ein weiterer Angehöriger hätte auch noch ein Recht auf einen Platz in diesem Grab. „Diese Gräber können wir nicht entfernen“, sagt Kerstin Jahn, die sich regelmäßig auch um das wuchernde Unkraut auf Grabstellen kümmert.

Unter der Hängebuche befindet sich der aktive Bereich auf dem Friedhof, mithin sind dort die Wege durch die Wurzeln teils sehr uneben, was aber ebenfalls kaum geändert werden kann. Sehr uneben ist auch der Wiesenbereich auf dem Urnenfeld, was durch die nachsackenden Urnen verursacht wird und erst behoben werden kann, wenn die Wiese voll ist. Vor der Hecke befindet sich eine neue Urnengrabanlage mit Doppelurnengräbern. Generell soll sich das Erscheinungsbild des Friedhofes in nächster Zeit deutlich ändern. So gibt es die Idee von Dr. Wolfgang Lohmann, ein Lyrik-Beet zu erstellen – „mit zehn Schildern mit Sinnessprüchen, die wir gemeinsam mit den Bewohnern aus dem Haus Thiele erarbeiten wollen“, kündigt Kerstin Jahn an. Finanziert werden soll das aus dem Förderfonds für die Wupperorte. Der Zuschlag ist bereits erfolgt.

Mit Kindergarten und Grundschule soll bald eine Apfelbaum-Allee auf dem Friedhof entstehen. Für die Bäume sollen Patenschaften übernommen haben, und wenn sie Früchte tragen, könnte sich Kerstin Jahn ein Apfelerntefest vorstellen.

Ihre Idee: „Hier sollen sich die Menschen wieder treffen, den Friedhof als Ort der Begegnung erleben, als Treffpunkt im Dorf“, sagt sie. Dazu soll es auch wieder Sitzbänke gehen. Die desolaten Sitzgelegenheiten werden in der zweiten Septemberhälfte abgebaut und repariert, die Aufträge seien schon raus. Man wolle auch die Anzahl der Bänke erhöhen, dafür seien auch die Kollekten in den Gottesdiensten gedacht“, sagt Kleinschmidt, dem auch ein Friedhof als Begegnungsstätte für Jung und Alt vorschwebt. Kerstin Jahn nennt das Projekt für sich „Friedhof lebenswert“. Ein Friedhof sei ein Teil de Lebens und Teil unserer Kultur. Ruhe, Natur, Vögel genießen, Leute sollen sich hier begegnen.

Von den ungepflegten Gräbern möchte sie gerne eine Liste erstellen, damit das Friedhofsamt die Angehörigen anschreiben kann, um sie zu bitten, sich um das Grab zu kümmern. Natürlich weiß Kleinschmidt, dass ein Friedhof kostendeckend sein muss. „Er sorgt aber für Defizite“, sagt er. Immer seltener gebe es Sargbestattungen, der Trend gehe zur Urne, was kostengünstiger und weniger pflegeintensiv sei. Die Kolumbarien-Wände auf dem Friedhof sind besetzt. „Wir werden keine neuen schaffen, sondern setzen auf Urnenfelder“, sagt Kleinschmidt. Alte Grabsteine könnte man als Kunstobjekte erhalten, schlägt Kerstin Jahn vor.

Hintergrund

Dahlerau: Die evangelische Kirchengemeinde Remlingrade/Dahlerau zählt etwa 1250 Gemeindeglieder. Der Friedhof in Dahlerau ist vom Siedlungs- und vom Schröderweg aus zu erreichen. Einst war die Fläche mit mehr als 2000 Plätzen belegt.

Remlingrade: Dieser Friedhof ist kleiner und gut gepflegt. „Hier sollen künftig nur einige Bänke ausgetauscht werden“, kündigt Torsten Kleinschmidt, Vorsitzender des Presbyteriums, an. Hier gibt es auch die Möglichkeit für eine anonyme Bestattung.