Friedel Müller feiert runden Geburtstag

Herzlichen Glückwunsch

+ © Claudia Radzwill In den Fotoalben schlummern für den ehemaligeJ Bürgermeister viele Erinnerungen. © Claudia Radzwill

Ehemaliger Bürgermeister wird kommende Woche 80 Jahre alt. Er schaut auf ein bewegtes kommunalpolitisches Leben zurück.

Von Claudia Radzwill

Er gehörte zu den „Jungen Wilden“, die Ende der 1960er Jahre in den Stadtrat einzogen – und dort für frischen Wind sorgten. Mit Edmund Biekowski, Hans Römmler, Peter Breitbach und Horst Enneper mischte Friedel Müller fortan in der Kommunalpolitik mit. Erst in der CDU, später als Mitglied der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG). Am Dienstag wird Friedel Müller 80 Jahre alt.

„Für die CDU kandidierte ich erstmals 1969 für den Wahlbezirk Dahlhausen – und gewann gleich mit einer Vier-Stimmen-Mehrheit gegen Friedel Schmidt, meinen Gegner und Namensvetter von der SPD“, erinnert er sich. „Die Kommunalpolitik interessierte mich immer schon. Zur CDU stieß ich durch Willi Dörpinghaus, der ein guter Bekannter war.“ 1968 trat Müller in die Partei ein. Sein politisches Vorbild wurde Parteikollege Gerhard Braun. „Der kandidierte 1969 für den Bundestag. Wir waren beide im Wahlkampf – da haben wir uns kennengelernt.“ Es war der Beginn einer langjährigen Freundschaft.

Die jungen Politiker der CDU waren auch mal „aufmüpfig“

ZUR PERSON FRIEDEL MÜLLER Geboren am 12. Dezember 1937 in Schwelm. Nach dem Krieg wohnte die Familie in Funkenhausen, ab 1945 in Krebsöge. Er besuchte die Landschule Im Busch, wechselte 1948 an die Realschule. 1954 ging er zur Post. Er war von 1980 bis 1997 der letzte Betriebsleiter in Rade. Müller ist verheiratet und hat mit Ehefrau Heide Rose drei Kinder.

1969 hatte die CDU die absolute Mehrheit im Stadtrat. „Wir jungen Politiker wollten was für die Bürger bewirken. Dabei waren wir auch mal aufmüpfig“, erzählt Müller. „Wir sind auch nicht immer sehr rücksichtsvoll mit den altehrwürdigen Politikern umgesprungen.“ Er und Edmund Biekowski waren dabei die „Männer mit den lauten Stimmen“. Themen waren in den 1960er und 1970er Jahren vor allem der Sporthallenbau an der Hermannstraße und der Aufbau der Nord- und Südstadt. Ein Steckenpferd von Müller waren stets die Wupperorte – wohnte er seit 1968 doch selber dort. „Als ich dann Bürgermeister wurde, musste ich aber an die ganze Stadt denken“, erklärt Müller mit einem Augenzwinkern. Das war 1989. 1994 wurde er im Bürgermeisteramt bestätigt. Doch es war eine turbulente politische Zeit. Friedel Müller ist ein Mann der klaren Worte: „Ich bin jemand, der auch mal quer steht.“

Müller verließ die CDU 1997. 1998 war er einer der Mitbegründer der UWG, wurde Fraktionsvorsitzender. Im gleichen Jahr wählten die Fraktionen ihn vorzeitig als Bürgermeister ab. „Der Abschied war nicht angenehm“, sagt Müller. Damals war es längst beschlossene Sache, dass ab 1999 die Ämter des Stadtdirektors als Verwaltungschef und des ehrenamtlichen Bürgermeisters zu einem hauptamtlichen Bürgermeisteramt zusammengefasst werden sollten. Friedel Müller hätte gerne dafür kandidiert. 2002 zog er sich schließlich aus der Politik zurück. Nach 33 Jahren im Stadtrat war für den damals 65-Jährigen Schluss. Gewollt und geplant. Angekündigt hatte er dies schon bei der Gründung der UWG.

Er genießt seither seinen „Unruhestand“. Müller gründete mit Pastor Johannes Dress den Seniorentreff der Martinigemeinde. Die Leitung gab er erst in diesem Jahr aus Altersgründen ab. Er und seine Frau wurden Bürgerbusfahrer – ein Projekt, dass er als Politiker noch mit auf den Weg brachte. Beim Ökumenischen Mittagstisch half er eine Zeit lang mit.

Müller ist selbstkritisch: „Ich würde nicht mehr alles genauso machen. Die Familie musste oft zurückstecken. Alles war auf die Politik abgestimmt.“ Heute gönnt er sich Fahrradtouren mit Ehefrau Heide Rose. Gefeiert wird der runde Geburtstag im Gemeindehaus der Martinigemeinde an der Uelfestraße.