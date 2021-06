Frau nach Unfall schwer verletzt

Einsatz

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitagmittag an der Gewerbestraße/Ecke Robert-Bosch-Straße in Rade. Der Unfallhergang ist noch unklar.

Zu einem Unfall mit einer Schwerverletzten kam es am Freitagmittag um 14.53 Uhr auf der Gewerbestraße/Robert-Bosch-Straße. Zum genauen Unfallhergang konnte die Leitstelle auf RGA-Nachfrage kurz vor Redaktionsschluss noch nichts sagen. Nur so viel: Es handelte sich um einen Vorfahrtsunfall. Eine Frau wurde schwer verletzt. Sie kam ins Krankenhaus. Sachschaden: etwa 15 000 Euro. mw