Framework rockt in Honsberg richtig ab

Die Band Framework sorgt am Samstag in Honsberg für gute Stimmung mit Hits aus 40 Jahren Rock- und Popgeschichte.

Haus der Dorfgemeinschaft

Radevormwald. Die Dorfgemeinschaft Honsberg freut sich auf die zweite Veranstaltung in diesem Jahr. Am kommenden Samstag, 26. August, ab 19 Uhr wird die bekannte Remscheider Coverband Framework in der Rader Ortschaft „richtig abrocken“, versprechen die Veranstalter.

Nach den schweren Jahren der Pandemie könne die Dorfgemeinschaft Honsberg wieder unbeschwert feiern, erklärt der erste Vorsitzende Christoph Konrad: „Wir sind froh, dass wir so eine renommierte Band für unser Dorf gewinnen konnten.“

Das Repertoire von Framework besteht aus den angesagtesten Rock- und Popsongs der letzten 40 Jahre. Aber auch Stücke aus den aktuellen Charts gehören zur langen Setliste. „Die Band begeistert mit ihren kräftigen oder auch gefühlvollen Stimmen und interpretieren die Songs auf vielfältige Weise“, heißt es in der Ankündigung der Dorfgemeinschaft. Die Band zeige auf der Bühne, dass der Spaß an der Musik und die Freude am Spielen sehr wichtig für sie sei – und diese Stimmung komme ungefiltert beim Publikum an. Bei der Vielzahl von Auftritten in den vergangenen Jahren habe die Band ihr Können immer wieder unter Beweis stellen und zeigen können, dass Routine trotzdem ein Fremdwort für Framework ist.

Ort des Konzerts ist das Haus der Dorfgemeinschaft Honsberg im Talsperrenweg 14. Es gibt nicht nur Musik zu genießen, die Veranstalter bieten auch Leckeres vom Grill und kühle Getränke. Der Einlass beginnt um 18 Uhr, der Eintritt beträgt acht Euro – inklusiv einem Freigetränk. s-g