Fraktionswechsel sorgen für Umbildung

Lokalpolitik berät über Auflösung aller Ausschüsse.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. Seit die Radevormwalder Bürger im Jahr 2020 einen neuen Rat gewählt haben, hat es in dem Gremium einige Veränderungen gegeben. Die jüngste: Der Grünen-Ratsherr Majid Haberkorn wechselte zur Fraktion der SPD. Bereits im Jahr 2021 hatte Klaus Haselhoff die Fraktion der Radevormwalder Unabhängigen Alternative (RUA) verlassen und war im Jahr darauf, nach einer Zeit als fraktionsloses Ratsmitglied, auf die CDU-Bank gewechselt.

Mit dem Wechsel von Majid Haberkorn ist nach Ansicht der Verwaltung jedoch der Punkt erreicht, an dem eine Neujustierung der Verhältnisse in den Gremien nötig ist. Der ehemalige Grüne sitzt in zwei Ausschüssen als ordentliches Mitglied. Grundsätzlich ist das nach einem Fraktionswechsel kein Problem. „Allerdings wird dieser Grundsatz durch die Rechtsprechung zum Spiegelbildlichkeitsgrundsatz in Teilen eingeschränkt“, erläutert die Stadt in der Vorlage. Ausschüsse müssen demnach aufgelöst und neu gebildet werden, wenn der Wählerwille nicht mehr korrekt repräsentiert wird.

Im Haupt- und Finanzausschuss beispielsweise entsteht durch Haberkorns Wechsel von den Grünen zu SPD ein verändertes Mehrheitsverhältnis. Mit einem Mandat mehr in dem Gremium hätten CDU und SPD bei einer Koalition die absolute Mehrheit, was vorher nicht der Fall war.

Aus diesem Grund wird die Politik in der kommenden Ratssitzung am 6. Juni über eine Auflösung und Neubildung der Ausschüsse abstimmen. Es ist ein komplexer Vorgang, und manche Fraktionen müssen mit einer Einbuße an Einfluss in der politischen Arbeit rechnen. Zum Beispiel die Fraktion der Radevormwalder Unabhängigen Alternative (RUA). Sie würde voraussichtlich einen Ausschuss-Sitz abgeben, nämlich den im Jugendhilfeausschuss. „Die Änderung des Jugendhilfeausschusses hätte schon bei dem Fraktionsaustritt eines Ratsmitgliedes aus der RUA-Fraktion geschehen müssen“, erläutert die Verwaltung. „Allerdings hat der Rat der Stadt sich darauf verständigt, die Ausschüsse nicht aufzulösen. Durch die Auflösung und Neubildung der Ausschüsse ist speziell für den Jugendhilfeausschuss ersichtlich, dass die RUA-Fraktion einen Sitz verliert und somit nur noch als beratendes Mitglied im Ausschuss verbleiben kann. Die FDP-Fraktion würde einen Sitz gewinnen.“

Die RUA-Fraktion hatte vor einigen Wochen in einem Brief an Bürgermeister Johannes Mans und die anderen Ratsfraktionen das Thema der Ausschussbesetzungen bereits erwähnt. In dem Brief kritisieren die RUA-Vertreter Burkhard Wigge und Sabine Danowski den Mandatswechsel ihres ehemaligen Fraktionskollegen Klaus Haselhoff, ohne dessen Namen zu nennen. Durch einen solchen Mandatswechsel, kritisiert die RUA, „kommt es zu deutlichen Veränderungen der Mehrheitsverhältnisse und gegebenenfalls Ausschussbesetzungen, die nicht mehr dem geäußerten Wählerwillen entsprechen“. Haselhoff habe zudem sein Ehrenwort gegeben, das Mandat spätestens nach der Wahlperiode zurückzugeben, erklären Wigge und Danowski.

Auch die Fraktion der Alternativen Liste (AL) müsste auf das Stimmrecht in zwei Ausschüssen (Soziales, Gesundheit, Sport, Integration und Demografie sowie Rechnungsprüfungsausschuss) verzichten. Wie der AL-Fraktionsvorsitzende Rolf Ebbinghaus erläutert, kommt es darauf an, ob es unter den Fraktionen eine rasche Einigung gibt. „Ansonsten zieht das Wahlverfahren, in diesem Fall müssten auch die Vorsitzenden der Ausschüsse neu bestimmt werden.“

Dazu werde es hoffentlich nicht kommen, meint Dejan Vujinovic. Der CDU-Fraktionsvorsitzende hat in den vergangenen Wochen Gespräche mit den anderen Fraktionen geführt, um einen gemeinsamen Vorschlag für die Neubesetzung in den Rat einzubringen. „Nach allem, was ich bislang höre, wird dieser Vorschlag auch von allen mitgetragen“, zeigt sich der Christdemokrat zuversichtlich.