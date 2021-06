Das „Foxybrot“ geht in den Endspurt

Backwerk

Matthias Fischer und Christian Bremicker unterstützen Kinder- und Jugendhospiz Burgholz.

Von Nadja Lehmann

Endspurt fürs „Foxybrot“: Noch bis zum Jahresende backen Matthias Fischer und Christian Bremicker für den guten Zweck: Mit dem Erlös aus dem Verkauf des „Foxybrots“ unterstützen die beiden Rader Bäcker das Kinder- und Jugendhospiz Burgholz.

Den Anfang machte Matthias Fischer vor genau einem Jahr. Damals beschloss der 34-Jährige, zu helfen. Ein Jahr lang. Und womit ginge das besser als mit dem eigenen Produkt? Fischer ist Chef der gleichnamigen Landbäckerei in Lambecker Mühle – und Hilfe leistete er nicht zum ersten Mal. Bereits mit Vater Manfred hatte er das „Floriansbrot“ kreiert und damit die Jugendfeuerwehr unterstützt.

Für das Kinder- und Jugendhospiz schuf er das „Foxybrot“. „Das ist etwas für alle, ein Roggenmischbrot, mit Kartoffelflocken, damit es länger frisch bleibt, und besteht aus Natursauerteig.“ Auf der Oberfläche ringelt der keck dreinblickende kleine Fuchs, der das Logo des Hospizes ist, seinen Schwanz.

Zum Hospiz Burgholz hat Fischer eine ganz besondere, eine persönliche Beziehung. Denn vor sechs Jahren wurde er Vater von Zwillingen: von Emily und Leon. Leon ist schwer behindert, bedarf besonderer Zuwendung und Zuspruchs. „Mit ihm war meine Frau im Hospiz“, erzählt er. Denn auch dafür sei das Hospiz ja da, sei nicht allein ein Ort zum Sterben, sondern einer, der eine Auszeit verschaffe, Entlastung bringe: „Die Zimmer sind mindestens so schön wie im Hotel. Leon wurde rund um die Uhr betreut, und meine Frau hatte Zeit für sich“, sagt Matthias Fischer.

Der kleine Leon habe seinen Blick auf die Welt verändert, bekennt er. „Er kann ja nicht sagen, was ihm gefällt, was ihm fehlt.“ Das Hospiz half mit in diesem Prozess - dafür wollte Fischer danken und startete den Verkauf seines „Foxybrots“. Immerhin eine Million Euro pro Jahr braucht das Hospiz an Spenden: Zwar sind die erkrankten Kinder über den Kostenträger finanziert, aber die Hilfe gilt ja auch den Eltern oder den Geschwistern. Der Tod oder die Erkrankung eines Kindes treffe ein ganzes Familiensystem, hatte, als Fischer seine Hilfskampagne begann, Kerstin Wülfing vom Hospiz hervorgehoben.

Im Dezember stieg auch Christian Bremicker ins Hilfsprojekt ein

Im Dezember 2017 stieg dann auch Christian Bremicker ins Projekt ein: Er hatte im RGA davon gelesen. Wie Fischer gehört er (noch) zu den Letzten, die ihr Brot tatsächlich in Radevormwald backen. Man kennt sich, schätzt sich – und junge Familienväter sind beide. Das verbindet.

Und deshalb gibt es noch bis Jahresende das „Foxybrot“ in Lambecker Mühle und an den vier Wagen bei Matthias Fischer sowie in den Bremicker-Filialen an der Kaiser-, der Elberfelder- und der Otto-Hahn-Straße.

