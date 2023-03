Förster schafft mehr Platz im Wald

Am Kollenberg werden demnächst 160 Bäume gefällt.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Im Wald am Kollenberg, neben der Jugendherberge, müssen demnächst 160 Bäume weichen. Damit die Anwohner über die Hintergründe Bescheid wissen, hatte die Stadt als Eigentümerin des Waldes Förster Stefan Wende und Sascha Lambeck vom Unternehmen Lambeck Umwelt zu einem Rundgang durch den etwa vier Hektar großen Wald eingeladen. So wird das Fällen von etwa 160 Bäumen zu einer Lehrstunde in Sachen Forst- und Waldpflege.

Denn zum einen gehe es um die Verkehrssicherheit im Wald. „Wir haben viele Besucher, deswegen muss die Stadt hier auch aktiv sein“, sagte Wende. Zum anderen geht es um Ökologie. „Wir haben hier einen sehr alten Buchen- und Eichen-Mischbestand – sehr alt heißt hier teilweise 140 Jahre alt“, sagte der Förster. Damit seien viele Buchen bereits überaltert. Das Problem sei, dass die Bäume durch ihr hohes Alter anfällig für Krankheiten und teilweise bereits abgestorben seien. „Zudem stehen sie zu nahe beisammen, so dass die Kronen sich berühren. In der Konsequenz bedeutet das, dass auf dem Boden zu wenig Licht ankommt“, erläuterte der Förster. Das wiederum würde die nachwachsenden Bäume und Pflanzen im Wachstum hindern.

Einige der markierten Bäume bleiben als Totholz stehen

Für die Besucher sichtbar seien vor allem die Markierungen an den zu fällenden Bäumen. „160 Bäume klingt natürlich erst einmal viel – aber wir haben hier 5000 bis 6000 Bäume“, sagte Lambeck. Wenn man genauer hinsehe, könne man die markierten Bäume auch als krank oder bereits abgestorben erkennen. „Hier, diese große Buche ist abgestorben, die Rinde fällt bereits ab – irgendwann würde der Baum einfach umfallen“, sagte Wende. Es würden nicht alle Bäume komplett gefällt, manche würden als Totholz stehenbleiben – auf einer Höhe von fünf oder sechs Metern. „Damit sind sie noch Heimat für viele Insekten oder Vögel.“

Eine der etwa 15 Teilnehmer des Rundgangs wollte wissen, was passieren würde, wenn der Mensch nicht eingreifen würde. „Im Grunde genommen passiert das dann alles von alleine – aber eben über einen sehr langen Zeitraum. Und weil die Bäume dann einfach irgendwann umfallen würden, müsste der Wald für Besucher aus Sicherheitsgründen gesperrt werden“, sagte Wende. Ein anderer Teilnehmer wollte wissen, was mit dem Holz passieren würde. „Ein Großteil wird einfach liegenbleiben – zum Verrotten und als Totholz. Der Rest wird vermarktet, hauptsächlich als Brennholz“, sagte Lambeck. Auch nachgepflanzt werde nichts. Außer: „Ich könnte mir vorstellen, dass man mit Kindern Bucheckern und Eicheln einpflanzen könnte. Das ist für Kinder schon toll, wenn sie später an dem Baum vorbeikommen, den sie selbst gepflanzt haben“, sagte Lambeck. Zusätzliche Pflanzungen seien aus forstwirtschaftlicher Hinsicht nicht nötig, meinte Wende. „Denn wir wollen ja den Bestand etwas entzerren“, sagte der Förster. Zunächst werden nun die Verkehrssicherheitsmaßnahmen vorgenommen. Wann die Fällungen beginnen, wird zeitnah mit der Stadtverwaltung besprochen.