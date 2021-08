Förderverein setzt aufs Miteinander

Bildung

Sekundarschule: Sandra Kotthaus leistet als Vorsitzende mit den Mitgliedern Aufbauarbeit.

Von Nadja Lehmann

Erfahrung hat sie mitgebracht: Sandra Kotthaus war bereits die Vorsitzende des Fördervereins an der Hückeswagener Hauptschule. „Es ist aber schwierig, wenn man etwas übernimmt. Dann stehen die Strukturen schon“, sagt sie. Dennoch hätte sie wohl weitergemacht, wenn sich Sohn Cederick in Hückeswagen so richtig wohl gefühlt hätte. „Aber er war für die anderen »der Rader«, und kam nie so wirklich an“, erzählt Kotthaus. Ganz bewusst hatte sie ihn in Hückeswagen angemeldet: „Er ist kein Realschüler, das hätte ihn überfordert und das wollte ich nicht.“

Blieb also nur die Schloss-Stadt, nachdem die Geschwister-Scholl-Schule in Rade ausläuft. „Ich war so froh, als es mit der Sekundarschule im zweiten Anlauf klappte!“ Cederick habe zwar die 5. Klasse wiederholen müssen – eine 6. Klasse gab es in der neuen Sekundarschule ja noch nicht – aber das habe er, ohne zu murren, auf sich genommen: „Und inzwischen erkenne ich meinen Sohn nicht wieder“, gesteht die Mutter lächelnd. Ein Cederick,

der sich sorgt, ob er auch pünktlich in die Schule kommt? Ein Cederick, der auch erkältet in die Schule gehen will? Früher undenkbar. „Und ich höre so etwas auch von anderen Kindern.“

Mit vier Vorstandsmitgliedern bildet Sandra Kotthaus nun den harten Kern des Fördervereins der Sekundarschule und kann richtige Aufbauarbeit leisten. 23 Mitglieder zählt er, und es sollen noch mehr werden. Gerade eben erst hat sich der Förderverein bei den Anmeldeterminen den künftigen Fünftklässlern und ihren Eltern vorgestellt: „Da haben viele Beitrittsanträge mitgenommen“, sagt Kotthaus und gerät über die Aktion ins Schwärmen - ebenso wie die stellvertretende Schulleiterin Sandra Pahl. „Das war toll für mich, weil in der Schule etwas los war. Es herrschte eine besondere Atmosphäre“, sagt Sandra Pahl.

Es schälen sich die Schwerpunkte heraus

Nach den ersten Monaten schälen sich nun die Schwerpunkte heraus, die Förderverein und Schule gemeinsam setzen. Der Schulhof ist einer davon. „Es ist der Schulhof der Hauptschule und damit eher für die Älteren geeignet“, beschreibt Pahl. Sekundar- und Hauptschule teilen sich an der Hermannstraße bekanntlich die Räumlichkeiten, in denen auch später die 5. und 6. Klassen der stetig wachsenden Sekundarschule bleiben sollen. „Den Schulhof kindgerechter zu gestalten, lohnt sich deshalb“, sagt Pahl.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den AGs und künftigen Honorarkräften. Zur Zeit laufen die AGs – wie Nähen oder Judo – mit Ehrenamtlichen. Das könne man nicht auf Dauer erwarten, sind sich Pahl und Kotthaus einig. Heißt: Es geht um Zusätzliches, wie um Manpowewr und Materialien.

Präsent sein, ansprechbar: Das hatte sich Sandra Kotthaus selbst als Motto für die ersten Monate vorgegeben. Sie sucht den Kontakt, sei es zu Eltern, zur Schulleitung oder zur Schulpflegschaft. Ein erstes Treffen beider Gremien hat es bereits gegeben, in denen man Schnittstellen auslotete.

„Ich kann alles ansprechen und finde überall ein offenes Ohr“, lobt Sandra Kotthaus das Verhältnis zu Schulleitung und Lehrern. Der Tonfall zwischen ihr und Pahl ist herzlich und vertraut. Die Schule sei ein Gesamtpaket, das von allen Beteiligten geschnürt werde: In dieser Marschrichtung sind sich beide einig.

Und das scheint sich herumzusprechen. 72 Anmeldungen liegen aktuell Sandra Pahl für die neuen 5. Klassen vor. Neun Lehrer unterrichten derzeit an der Hermannstraße. „Nach den Sommerferien werden wir uns wohl verdoppeln“, schätzt Pahl.

HINTERGRUND SEKUNDARSCHULE Im zweiten Anlauf schaffte Radevormwald die Gründung der neuen Schulform. 2016 nahm die Sekundarschule die Arbeit auf und zog dazu bei der Geschwister-Scholl-Schule ein. Die Hauptschule läuft ebenso aus wie die benachbarte Realschule, während die Sekundarschule wachsen wird. Derzeit ist dort die Schulleiterstelle (noch) unbesetzt. Bewerber Marcel Schnürer hatte zurückgezogen, nachdem er kommissarisch den Aufbau mit organisiert hatte. Die Stelle wurde neu ausgeschrieben; Sandra Pahl bleibt Vize-Rektorin.

Auf zwei Jahre ist Sandra Kotthaus gewählt worden. „Ich stehe zur Wiederwahl bereit“, sagt sie strahlend. „Das ist einfach meins.“