Flüchtlingszuweisungen beschäftigen die Politik

Nach dem Appell von Bürgermeister Johannes Mans will die FDP Zahlen: Wie viele Menschen muss die Stadt aufnehmen?

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. Muss sich Radevormwald auf den Zuzug weiterer Flüchtlinge einstellen? In der vergangenen Woche hatte die Verwaltungsspitze in einem Pressegespräch mitgeteilt, dass dies denkbar ist. Ein Schreiben der Bezirksregierung Arnsberg, die für die Zuteilung der Flüchtlinge auf die verschiedenen Städte in NRW zuständig ist, habe dies angekündigt. Und das, hatte Bürgermeister Johannes Mans gewarnt, werde die Kapazitäten der Stadt über das Limit hinaus beanspruchen.

Aus den Reihen der Politik kommt nun eine Reaktion. Für die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am kommenden Dienstag, 15. August, hat die Fraktion der FDP eine Anfrage gestellt. Sie möchte wissen, wie viele Asylbewerber Radevormwald laut der Arnsberger Behörde aufnehmen soll, welche Auswirkungen das auf den Haushalt 2024 haben wird und wie sich generell die Lage bei der Unterbringung der Flüchtlinge darstellt.

Aus der Anfrage der Liberalen spricht auch eine gewisse Kritik an der Verwaltung. Man wünsche sich konkrete Angaben, „um die Bürger mit diesen vagen Angaben nicht weiter zu beunruhigen“. Mans habe zudem kritisiert, dass die Bundesregierung bei der Abschiebung nicht konsequent verfahre, was zulasten der Kommunen gehe. „Der Fairness halber sei angemerkt, dass der Bund gar nicht bei der Abschiebung durchgreifen kann, da dies Aufgabe des Landes NRW und der Ausländerbehörden ist“, stellt die FDP-Fraktionvorsitzende Annette Pizzato fest. „Natürlich muss abgeschoben werden. Aber eines der größten Hemmnisse bei der Abschiebung ist, dass die meisten Asylbewerber ohne Ausweise aus Ländern kommen, in denen es kein oder kein funktionierendes Meldewesen gibt und somit der Nachweis über die Staatsangehörigkeit schwierig ist.“ Daneben gebe es Länder, die ihre Staatsangehörigen trotz Nachweis nicht mehr einreisen ließen, obwohl sie nach dem geltenden Völkerrecht dazu verpflichtet seien. „Und hier arbeitet die Bundesregierung bereits daran, Abkommen mit Heimatländern zu schließen, damit sie ihrer Bürger wieder aufnehmen.“

Simon Woywod, der Beigeordnete der Stadt, bat am Freitag auf Nachfrage unserer Redaktion um Verständnis, dass man dem Ausschuss nicht vorgreifen wolle. Am Dienstag werde man die Fragen, welche die FDP aufgeworfen hatte, im Rahmen der Sitzung beantworten. Dann werde unter andere Volker Grossmann, der Leiter des Sozialamtes, für Erläuterungen und Fragen aus den Reihen der Politik bereitstehen.

Das Flüchtlings-Thema ist politisch aufgeheizt. Rechtspopulistische Strömungen nutzen die angespannte Lage in Städte und Gemeinden, um generell Stimmung gegen Ausländer zu machen. Massive Reaktionen auf das jüngste Pressegespräch habe es allerdings nicht gegeben, sagt Woywod. „Böse Briefe etwa haben uns nicht erreicht.“

Das Eintreffen der Flüchtlinge aus der Ukraine hatte viel Hilfsbereitschaft unter der Radevormwalder Bevölkerung ausgelöst. Im ersten Kriegsjahr hat die Stadt insgesamt 405.254,71 Euro aufgewendet, um den Menschen zu helfen. Unter anderem wurden für Miet- und Pachtkosten – nach Stand von Februar 2023 – mit 37.931 Euro ausgegeben, Mietnebenkosten schlugen mit 15.352,38 Euro zu Buche. Für Strom und Gas gab die Stadt im Zusammenhang mit der Hilfe für die Betroffenen 3959,50 Euro beziehungsweise 388,76 Euro aus. Hinzu kommen außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 12.640,21 Euro. Für die Stadtkasse bedeutete dies dank der Unterstützung des Landes kein Defizit. Das Land überwies laut der Aufstellung der Kämmerei insgesamt 472.410,06 Euro – davon entfallen 180.683,62 Euro auf die Rückzahlung gewährter Hilfe.

Wo leben die meistenAsylbewerber der Stadt?

Der überwiegende Teil der Asylbewerber lebt in der Unterbringung an der Blumenstraße. Die Verwaltung hatte in den vergangenen Monaten nach Alternativen gesucht und unter anderem Gespräche mit der Brookfield-Gruppe über eine mögliche Unterbringung von Flüchtlingen in Belvona-Immobilien unterzubringen.

Hintergrund

Zahlen: Derzeit leben 173 Flüchtlinge in der Stadt. 140 davon sind laut der Verwaltung Asylbewerber, 108 Personen könnten umverteilt werden.

Helfen: Wer sich als Ehrenamtler bei der Betreuung der Flüchtlinge, speziell der Menschen aus der Ukraine, einbringen möchte, kann sich unter der E-Mail-Adresse ukraine@radevormwald.de melden. Fragen beantwortet auch das Sozialamt unter Tel. 02195-606250.