Unbekannte werfen schweren Stein in Fitnessstudio

Randalierer

+ © Claudia Radzwill Geschäftsleiterin Carolin Heidtmann entdeckte am Freitagmorgen den Schaden. © Claudia Radzwill

Polizei ermittelt gegen Unbekannt. Inhaberin von Ladywell sieht keinen Zusammenhang mit Farbschmierereien an ihrem Studio in Lennep.

Das Frauen-Fitnesstudio „Ladywell“ in der Kaiserstraße 72 war in der Nacht zu Freitag Ziel von Randalierern. Als Geschäftsleiterin Carolin Heidtmann das Studio Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr aufschloss, sah sie schon den Schaden. Unbekannte hatten in der Nacht einen schweren Stein in das Schaufenster des Studios geworfen.

„Wir haben Anzeige gegen Unbekannt gestellt. Die Polizei war auch schon hier“, sagte Heidtmann. Die Spurensicherung habe den großen Stein auf Fingerabdrücke untersucht und mitgenommen.

Heidtmann betreibt nicht nur in Rade, sondern auch in Lennep ein Fitnessstudio für Frauen. Dieses war Anfang Februar Ziel von Farbschmiereien. Auf die Fensterscheibe des Frauen-Fitnessstudios war ein Hakenkreuz geschmiert worden. Carolin Heidtmann ist Ehefrau des Remscheider CDU-Ratsmitgliedes Mathias Heidtmann. „Wir sehen da keinen Zusammenhang“, sagt die Inhaberin des Studios. In Lennep war nicht nur ihr Fitnessstudio Ziel von Farbschmierern, sondern mehrere Geschäfte und Einrichtungen. Sie vermutet eher, zufällig Ziel von Randalierern geworden zu sein, die nach ihren Informationen auch an anderen Stellen der Innenstadt Einrichtungen mutwillig zerstört haben.

Das konnte Polizeisprecherin Monika Treutler am Freitag nicht bestätigten. „Uns wurde nur die Sachbeschädigung an der Kaiserstraße gemeldet“, sagte sie. Es sei aber nicht ausgeschlossen, dass Farbschmierereien und Beschädigungen noch nicht bei der Polizei angezeigt wurden. kam