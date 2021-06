Firma Stahlwille zieht in die Bergstadt

Unternehmen

+ © Flora Treiber In der neuen Halle (v.l.): Mario Wader, Winfried Czilwa, Johannes Mans und Andreas Putsch. © Flora Treiber

Das traditionsreiche Wuppertaler Unternehmen verlegt sein Lager in die blaue Wader-Halle.

Von Flora Treiber

Winfried Czilwa freut sich auf den Meilenstein, der vor ihm und seinem Unternehmen Stahwille liegt. Der Vorsitzende der Geschäftsführung des Wuppertaler Traditionsunternehmens ist davon überzeugt, dass der Umzug des gesamten Lagers nach Radevormwald der richtige Schritt ist. „Das ist für uns ein Quantensprung, denn aktuell haben wir große Teile unseres Lagers ausgelagert und nicht an einem Punkt“, sagt Czilwa.

In den kommenden Monaten soll das Lager zusammengeführt werden und in die große blaue Halle an der Max-Planck-Straße ziehen, die zu der Wader Properties GmbH gehört. Die Halle wurde im Frühjahr 2004 für Wader Quality Toys fertiggestellt und hatte in den vergangenen Jahren unterschiedliche Mieter. Jetzt stand die Halle drei Monate lang leer. „Aktuell wird die Halle noch an Stahlwille vermietet, aber wir befinden uns in den Kaufgesprächen“, sagte Mario Wader, der die Immobilie verwaltet. Bis Mitte des Jahres sollen diese Gespräche abgeschlossen sein.

Die Suche nach einem passenden Lager hat Czilwa und Andreas Putsch, Leiter Logistik bei Stahlwille, mehr als ein Jahr gekostet. Der neue Logistik-Standort sollte nicht länger als eine Autostunde von der Produktion in Wuppertal-Cronenberg entfernt sein. „Wir haben in Düsseldorf und anderen großen Städten gesucht und haben nichts Passendes gefunden, bis dann Radevormwald unsere Aufmerksamkeit erregt hat. Die Anbindung ist gut, und nach Cronenberg braucht man von hier aus nur eine halbe Stunde“, sagt der Geschäftsführer.

Andreas Putsch ist von der Lagerhalle beeindruckt. „Wir haben im Moment keine bessere Immobilie in unserem gesamten Unternehmen. Die Halle ist nicht nur groß, sondern auch super ausgestattet. Die Büros sind wie neu“, sagte er. Der Leiter der Logistik wird einer der 40 Mitarbeiter des Unternehmens sein, der vor Ort in Radevormwald arbeiten wird. In dem Bürotrakt der Lagerhalle wird Stahlwille den gesamten Versand abwickeln.

Der Vertrieb bleibt weiterhin in Cronenberg

„Der Vertrieb bleibt weiterhin in Cronenberg, und hier findet dann die gesamte Versandlogistik statt. Durch diese Veränderung können wir unsere Kunden in Zukunft deutlich schneller beliefern“, erklärte Winfried Czilwa. Das liegt nicht nur daran, dass jetzt alle Artikel in einer Halle untergebracht sind, sondern auch an der hochmodernen Lagertechnik, die eingebaut werden soll. Etwa die Hälfte der Halle soll mit einem automatisierten Kleinteilelager ausgestattet werden, das Platz für 64 000 Boxen bietet und die benötigten Produkte vollautomatisch aus den Regalen holt und zum Versand bereitstellt. „Die Anlage schafft es, 670 Kisten in der Stunde ein- und auszulagern. Das ist die schnellste Lagertechnik, die es aktuell gibt“, sagte Andreas Putsch.

Im Mai soll der Probemonat dieser technischen Logistik-Lösung beginnen, damit der Betrieb in der blauen Halle im Sommer durchstarten kann. Das automatische Regalsystem wird in vier Gassen in der Halle aufgebaut und für kleinteilige Produkte genutzt. Stahlwille produziert aber nicht nur kleines Werkzeug wie Schraubendreher oder Zangen, sondern auch größere Produkte wie zum Beispiel Betriebs- und Werkstatteinrichtungen. Diese Produkte werden in den typischen Hochlagerregalen untergebracht. „Wir sind sehr gespannt auf die hochmoderne Ausstattung der Halle und können damit deutlich schneller agieren“, sagt Winfried Czilwa.

Bürgermeister Johannes Mans freut sich darüber, dass Stahlwille bald zum Industriegebiet in Radevormwald gehören wird. „Ich begrüße diese Veränderung sehr und wünsche Stahlwille in Radevormwald wirtschaftlichen Erfolg. Die Verwaltung versucht, als Unterstützer bei allen Fragen zur Seite zu stehen und Probleme auf dem kurzen Dienstweg zu lösen“, sagte er. Die Begehung der Halle war auch für Johannes Mans beeindruckend. Die 40 Arbeitsplätze, die mit der Verlegung des Lagers nach Radevormwald kommen, wird Stahlwille zum Teil mit Mitarbeitern besetzen, die bereits für das Unternehmen arbeiten. „Viele Mitarbeiter wollen in Radevormwald arbeiten, für andere kommt die Fahrt vielleicht nicht infrage. Ich denke, es wird eine gute Mischung aus neuen und alten Mitarbeitern“, meinte der Geschäftsführer.

IMMOBILIE IM INDUSTRIEGEBIET

BAUZEIT Die blaue Lagerhalle an der Max-Planck-Straße wurde im Februar 2004 und nach zehn Monaten Bauzeit fertiggestellt und von Wader Quality Toys gebaut. Für die Planung und Bauleitung war das Wuppertaler Architekturbüro Pötter + Treiber zuständig.

HALLE Die Lagerhalle ist 105 Meter lang, 37 Meter breit und 20 Meter hoch. Mit diesen Maßen und mehr als 70 000 Kubikmetern war die Halle das erste Lager in dieser Größenordnung im Radevormwalder Industriegebiet.

BRANDSCHUTZ Die Halle ist für den Brandschutz voll gesprinklert und mit Fußbodenheizung ausgestattet. In den vergangenen Jahren war die Halle an unterschiedliche Unternehmen vermietet.