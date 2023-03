Firma Gira investiert in einen Solarpark

Gira will in eine Fotovoltaik-Freiflächenanlage im Bereich Grüne investieren. Sieben Hektar Wiese stehen dort zur Verfügung. Damit könnte das Unternehmen künftig seinen eigenen Strombedarf decken. Um konkurrenzfähig zu bleiben und die Standortsicherheit für Produktion und Arbeitsplätze in Radevormwald langfristig gewährleisten zu können, muss das seit 1926 in der Stadt ansässige Unternehmen in Zeiten hoher Energiepreise nach einer kostengünstigeren und vor allem nachhaltigeren Energieproduktion suchen. Die Lösung scheint im Bereich Grüne gefunden worden zu sein. Das sieben Hektar große Gelände befindet sich im Firmenbesitz und liegt in unmittelbarer Nähe zum Firmencampus. Hier plant Gira eine große Fotovoltaik-Freiflächenanlage.