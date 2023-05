Finanzminister steht Rede und Antwort

Dr. Marcus Optendrenk war zu Gast bei der CDU im Schützenheim.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. Marcus Optendrenk ist ein politischer Profi. Als solcher weiß der CDU-Politiker, wie man sich Zuhörer geneigt macht – so bei einer Veranstaltung der Radevormwalder Christdemokraten im Schützenheim. Der NRW-Finanzminister strich heraus, dass er selber engagierter Schützenbruder sei – das läge in der Familie – und versicherte der Basis, dass er „eigentlich ein Kommunalpolitiker sei“, den es zufällig ins Ministeramt verschlagen habe.

Tatsächlich hat der 53-Jährige seine Laufbahn als Kommunalpolitiker begonnen, in seiner Heimatstadt Nettetal. Schon seit 2012 für den Kreis Viersen im Landtag, war er bis 2022 Ratsmitglied vor Ort und von 2017 bis 2021 Vorsitzender der CDU Nettetal. Inzwischen ist der Niederrheiner an führender Position mit dabei, wenn an der Nahtstelle zwischen Bund und Ländern Politik gemacht wird – als Vorsitzender der Finanzministerkonferenz.

Pfarrer sprach Zusammenhalt der Gesellschaft an

Um Finanzpolitik ging es dann auch hauptsächlich bei der Veranstaltung, die von Gerd Uellenberg, Vorsitzender der Radevormwalder CDU, moderiert wurde. Nach einem kurzen Referat stand Optendrenk für Fragen bereit. Zwar gab es auch fachliche Fragen zu den Themen Grundsteuer und Grunderwerbssteuer, aber auch allgemeine politische Entwicklungen wie die Verschuldung der Kommunen sprachen einige Zuhörer an.

Optendrenk – im Auftreten unprätentiös – erklärte, die Belastung der Kommunen in NRW habe eine längere Vorgeschichte und sei nicht zuletzt durch die SPD-geführten Regierungen in Ganz gesetzt worden.

Dr. Dieter Jeschke, Pfarrer der reformierten Kirchengemeinde, brachte die Frage des gesellschaftlichen Zusammenhalts in die Diskussion ein, denn letztlich hänge auch dieser von der Verteilung des Geldes ab. Die Gesellschaft drifte auseinander, beklagte der Geistliche und nannte als Beispiel: „Es ist schwer, Personal für die Kitas zu finden, weil dieser Beruf so schlecht bezahlt wird.“ Auch die Zustände rund um die Problem-Immobilien in der Südstadt, mit größtenteils leer stehenden Mietshäusern und Rattenplage, erwähnte Jeschke. Was sei zu tun, um die Kluft zwischen denen, die viel haben, und denen, die wenig haben, nicht größer werden zu lassen ?

Optendrenk erklärte, der Staat allein könne den Zerfall der Gesellschaft nicht aufhalten. „Der Zusammenhalt entsteht vor Ort, etwa in Vereinen und Initiative, das kann auch kein Jugendamt ersetzen.“

Der Minister räumte ein, dass es soziale Probleme gebe, und dass man an manche Familien „gar nicht mehr heran“ komme. Optendrenk äußerte sich kritisch zu dem Trend, mit Privatstiftungen größere Vermögen dem Fiskus zu entziehen.

Im letzten Teil der Fragerunde gab es manche Beschwerden über eine überbordende Bürokratie der Behörden und schleppende Abläufe bei der Bearbeitung von Anträgen. Optendrenk akzeptierte die Kritik, verwies aber darauf, dass bei den Finanzbehörden, entgegen dem Klischee, inzwischen neue Wege der Kommunikation eröffnet würden – etwa durch Influencer in den sozialen Medien.

Dass die Veranstaltung im Domizil des Schützenvereins stattfand, erläuteret der Vorsitzende der Schützen, Dr. Jörg Weber: „Wir konnten dank Mittel des Landes unser Schützenheim sanieren, das wäre ohne diese großzügige Unterstützung nicht möglich gewesen.“ Das trage für den Verein bereits Früchte: „Durch den neuen Bogenstand haben wir 20 Jungschützen dazu gewonnen.“

Bei der Verabschiedung des Ministers musste Gerd Uellenberg einräumen, dass das geplante Geschenk leider nicht rechtzeitig eingetroffen sei – es soll nun nachgeschickt werden. Ganz ohne Präsent musste Optendrenk aber nicht gehen: Uellenberg überreichte ihm ein Glas mit Honig, der von Radevormwalder Bienen gesammelt worden war. „Wenn Sie einmal wieder zu uns kommen, müssen Sie das Glas aber nicht als Leergut zurückbringen“, fügte der Vorsitzende launig hinzu.