Finanzminister Dr. Marcus Optendrenk besucht Rade

Der CDU-Stadtverband Radevormwald lädt ein zu einer Veranstaltung mit NRW-Finanzminister Dr. Marcus Optendrenk.

Diese findet statt am Montag, 22. Mai, um 18 Uhr, im Schützenhaus in der Hölterhöfer Straße 24. Neben der Vorstellung des Gastredners und einem kurzen Vortrag soll ausreichend Zeit für Fragen des Publikums bleiben.

„Dr. Marcus Optendrenk ist ein versierter Finanzpolitiker“, heißt es in der Ankündigung der CDU. Somit stehe den Gästen ein exzellenter Fachmann zu diesem Thema zur Verfügung.

„Gerade in der letzten Zeit sind die Herausforderungen in der Gesellschaft massiv gewachsen und es bleibt von entscheidender Bedeutung, wie man diese Dinge nachhaltig anpackt und dabei finanzielle Spielräume nutzen kann, aber auch nicht auf Kosten der nächsten Generationen lebt“, erläutert der Stadtverbandsvorsitzende Gerd Uellenberg. „Wir hoffen auf viele Besucher mit Interesse auch an der Diskussion und einem guten Dialog mit Zuhören.“ Dr. Marcus Optendrenk, Jahrgang 1969, ist seit Juni 2022 Finanzminister von NRW. Dem Landtag gehört der gebürtige Niederrheiner seit 2012 an, er ist Abgeordneter des Landtagswahlkreises Viersen II. Optendrenk ist Jurist und Historiker, mit Finanzpolitik beschäftigte sich der Christdemokrat bereits von 2010 bis 2012 als Gruppenleiter der Haushaltsabteilung des Finanzministeriums NRW. Im Landtag wurde er finanzpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion. -s-g-

Weitere Informationen können Interessierte bei Gerd Uellenberg unter Tel. (01520) 8921588 oder gerd.uellenberg@web.de erhalten.