Fichten sorgen für gelbe Staubschicht

Ärgernis für Autofahrer

+ © Archivfoto: Thomas Bußkamp Manchen Autofahrer treibt die Pollenschicht auf dem Lack in diesen Tagen zur Verzweiflung. © Archivfoto: Thomas Bußkamp

Nadelbaumart ist in Rade weit verbreitet.

Von Stefan Gilsbach

Autofahrer, die in diesen Tagen eine klebrige gelbe Staubschicht auf ihren Fahrzeugen bemerken, neigen vielleicht zu der Ansicht, es handle sich um den viel zitierten „Sahara-Staub“. Doch die Ursache kommt nicht von so weit her, sondern hat ihren Ursprung in der unmittelbaren Umgebung. Wie der Landesbetrieb Wald und Holz mitteilt, ist die Zeit der Baumblüte gekommen. Vor allem die Fichte sendet zurzeit unzählige winzige gelbe Körnchen aus.

Und in Radevormwald gibt es an Fichten keinen Mangel, erklärt Förster Bernhard Priggel, der für die staatlichen Wälder auf dem Gebiet der Stadt zuständig ist: „Der Anteil der Fichten unter den Baumarten hier liegt nahezu bei 50 Prozent.“ Noch immer ist der Nadelbaum, der früher mit Vorliebe in Monokulturen gepflanzt wurde, ein wirtschaftlich sehr wichtiges Gehölz.

Allergiker, die in diesen Tagen unter Pollenflug leiden, brauchen sich über die Fichtenblüte, wie sie der Fachmann nennt, allerdings keine großen Sorgen zu machen. Kaum jemand reagiert mit Symptomen auf die Fichtenpollen, teilt der Landesbetrieb mit. „Die einzige Nadelbaumart, die Heuschnupfen auslösen kann, ist die Kiefer, die im Bergischen recht selten ist.“ Die für Allergiker schlimmsten Sorten an Pollen sind jene, die Haselsträucher, Erlen und Birken in die Luft senden.

Spuk ist schnell wieder vorbei

Und so werden es vor allem die Autofahrer sein, die sich über die Nachteile dieses alljährlichen Naturvorgangs ärgern werden. In manchen Jahren, wenn die Blütenpollen der Bäume besonders zahlreich sind, verzeichneten Besitzer von Waschstraßen in NRW regelrechte Warteschlangen.

Die Fachleute vom Landesbetrieb raten da zu Gelassenheit. „Der Spuk des Pollenfluges ist meist so schnell vorbei, wie er kommt. Die meisten Baumarten blühen nur wenige Wochen. Und die weiblichen Blüten sind sogar nur einige Tage für eine Befruchtung bereit“, teilen die Forst-Experten mit. „So kann man die Wagenwäsche oder das Streichen der Gartenstühle getrost noch einige Tage aufschieben, bis der Regen das letzte gelbe Puder aus der Luft wäscht.“