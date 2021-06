Mit der Feuerwehr wird abgestempelt

150. Geburtstag

Die Feier des Löschzuges I rückt näher. Zum 150. Geburtstag gibt es in der Postfiliale in der Innenstadt etwas ganz Besonderes.

Von Flora Treiber

Ende des Monats wird Radevormwald wieder eine große Jubiläumsfeier erleben. Der 150. Geburtstag des Löschzuges I der Freiwilligen Feuerwehr wird vom 30. Mai bis 3. Juni gefeiert.

Ein neuer Höhepunkt des Festes wurde in der Hauptwache an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße vorgestellt. Matthias Schwanz, Leiter der Postfiliale in der Innenstadt, hat sich darum gekümmert, dass es einen Sonderstempel zu dem Löschzug-Jubiläum geben wird. In Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und Bürgermeister Johannes Mans wurde der Sonderstempel kurzfristig organisiert.

Der Stempel zeigt einen Feuerwehrmann im Einsatz, die Silhouette der Rader Kirchtürme und ist mit dem Leitspruch des Festes „150 Jahre Feuer und Flamme“ beschriftet. Erhalten kann man den Poststempel am Freitag, 1. Juni, von 10 bis 18 Uhr, in einem Sonderpostamt, das an diesem Tag vor PBS Schwanz am Schlossmacherplatz eröffnen wird. Bei Regen zieht das Sonderpostamt in das Geschäft von Matthias Schwanz ein.

Die Teilnahme der Deutschen Post Philatelie wurde Radevormwald das letzte Mal 2016, zum Stadtjubiläum, zugesagt. Damals begeisterten sich Briefmarken- und Stempelsammler aus ganz Nordrhein-Westfalen für den Sonderstempel.

„Ich denke, das ist für viele Radevormwalder eine schöne Erinnerung.“

Wilfried Fischer, Wehrführer

Heiko Balve und Georg Sauren, die Hauptorganisatoren des Festes, sind angetan von der Idee und freuen sich über die Überraschung. „Wir haben nicht damit gerechnet, einen Sonderstempel zu bekommen. Das setzt unserem Fest die Krone auf“, sagt Balve. Auch Wehrführer Wilfried Fischer ist von dem Einfall begeistert. „Ich denke, das ist für viele Radevormwalder eine schöne Erinnerung und ein Grund mehr mal wieder einen Brief zu schreiben“, sagt er.

Matthias Schwanz will der Feuerwehr mit dem Sonderstempel Ehre erweisen und sich, stellvertr

GRÜNDUNG



BÜRGER-FEUERWEHR Die Anfänge: Am 2. Juni 1868 wurde im Lokal „Zur Burg“ (dem früheren Union-Theater an der Burgstraße) der Grundstein für die Feuerwehr in Rade gelegt. Dieser neuen „Bürger-Feuerwehr“ für Radevormwald traten sofort 52 Personen bei.

etend für alle Bürger, für den Einsatz der hauptamtlichen und ehrenamtlichen Kameraden bedanken. Offiziell kann man den Sonderstempel nur am 1. Juni bekommen, Post mit dem Stempel versehen zu lassen, ist über das Verfahren des „Nachstempels“ allerdings noch vier Wochen nach dem offiziellen Datum möglich.

„Der Gummistempel wird nach Ablauf der Zeit wieder vernichtet und bleibt nicht in meinem Besitz“, sagt Matthias Schwanz. Er wird sich allerdings bemühen an dem Freitag mehrere Briefe und Karten mit dem Stempel versehen zu lassen, damit man diese rückwirkend bei ihm erwerben kann. Bürgermeister Johannes Mans lobt den Einsatz und die Kreativität von Matthias Schwanz. „Das ist ein tolles Geschenk an die Feuerwehr und zeigt das Engagement der Bürger in Radevormwald.“

