Feuerwehr löscht Papiertonne

Einsatz

+ © Feuerwehr Eine Papiertonne war angezündet worden. © Feuerwehr

Zweimal hörten die Radevormwalder am vergangenen Sonntag die Martinshörner und sahen die Feuerwehrfahrzeuge zu Einsätzen eilen.

Zum Glück handelte es sich in beiden Fällen um keine schweren Vorkommnisse. Zunächst ging um 11.44 Uhr ein Alarm aus der Neustraße ein. Die Einheiten Stadtmitte und Wellringrade rückten aus, weil eine Brandmeldeanlage angesprungen war.

Wie sich herausstellte, ging es – wie schon vor einigen Tagen – nur um ein verbranntes Lebensmittel, in diesem Fall um eine angebrannte Brotscheibe in einem Toaster. Die Brandmeldeanlage wurde von den Einsatzkräften zurückgestellt, die nach rund 30 Minuten wieder abrückten. Um 16.17 Uhr wurden die Feuerwehrleute der Einheit Stadtmitte dann zu einem Brandeinsatz an die Carl-Diem-Straße gerufen: Dort war offensichtlich eine Papiertonne absichtlich angezündet worden. Der Brand konnte mit einem Schnellangriff rasch gelöscht werden, die Polizei übernahm anschließend den Fall. Der Einsatz war nach rund 35 Minuten beendet. -s-g-