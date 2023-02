Feuerwehr lädt zum Angrillen mit Ballonglühen ein

In der Dämmerung sollen auf dem Flugplatzgelände Leye die Ballons „glühen“, ein Höhepunkt im dreitätigen Festprogramm.

Einheit Wellingrade feiert auf dem Flugplatz Leye.

Die Freiwillige Feuerwehr Einheit Wellringrade plant für das Frühjahr ein großes Fest. An drei Tagen soll es erstmals das „Wellringrader Angrillen“ geben. Vom 14. bis 16. April erwartet die Besucher auf dem Flughafen Leye dabei ein buntes Programm.

Start ist am Freitag, 14. April, um 19 Uhr mit dem Fassanstich. Ein Höhepunkt wird dann sicher am Samstag, 15. April, ein DJ-Abend mit Ballonglühen auf dem Flugplatzgelände sein. Der Sonntag, 16. April, ist dann ein Familientag, ab 11 Uhr wird auf dem Flugplatz ein buntes Unterhaltungsprogramm geboten. Natürlich ist an den drei Tagen für Essen und Trinken gesorgt, es gibt sowohl Kaffee und Kuchen als auch leckere Spezialitäten vom Grill.

Eigentlich wollten die Feuerwehrleute in der Ortschaft das Fest mit dem Ballonglühen schon im April 2020 veranstalten, teilt Carl-Johann Radermacher, Löschgruppenführer, mit. Dann jedoch – der Leser errät es schon – kam die Ausbreitung des Coronavirus und alle größere Feiern wurden erst einmal verschoben. Nun aber soll das geplante Fest endlich steigen.

Die Löschgruppe Wellringrade hat derzeit 30 Mitglieder und ist für den Bereich Brunshöhe, Wönkhausen, Filde, Umbeck, Plumbeck, Im Holte, Wellringrade, Vogelshaus, Neuenhof, III. Ülfe und Teilbereiche des Industriegebietes Mermbach zuständig. Mit den Einheiten Landwehr, Borbeck und Hahnenberg bildet die Löschgruppe Wellringrade den Löschzug III der Freiwilligen Feuerwehr Radevormwald. -s-g/ms-



