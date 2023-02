Feuerwehr Herbeck bereitet Feier zum Jubiläum vor

Vor 150 Jahren wurde sie im heutigen Radevormwalder Ortsteil Herbeck gegründet.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. Die heutige Feuerwehr Herbeck hat ihr Domizil in einem Gerätehaus an der Elberfelder Straße, das im Jahr 2006 eingeweiht wurde – also noch recht neu und modern ist. Die Anfänge der Brandbekämpfer in der Ortschaft waren allerdings deutlich bescheidener. Man schrieb das Jahr 1873, als der „Spritzenverein Herbeck“ gegründet wurde, unter der Leitung von Gustav Lorenz, Albert Lorens und Houwald Lorens.

Albert Lorens erklärte sich bereit, die Einsatzgeräte in seiner Scheune aufzubewahren. Die erste Brandspritze wurde 1876 angeschafft, ein Jahr später wurde dann das erste Spritzenhaus an der Herbecker Straße errichtet. Im Jahr 1890 wurde aus dem „Spritzenverein“ offiziell die „Freiwillige Feuerwehr zu Herbeck“.

Grund genug, diese lange Tradition groß zu feiern, finden die Mitglieder. Schließlich war auch das 150-jährige Bestehen der Radevormwalder Feuerwehr im Jahr 2018 groß begangen worden, mit Stargästen wie „Brings“ und „Kasalla“ auf der Bühne.

Bei einem Gespräch im Feuerwehrgerätehaus, wo auch einige historische Gegenstände wie Signalhörner stolz ausgestellt werden, wurde nun das Programm für die Jubiläumsfeierlichkeiten vorgestellt.

Bereits am 23. April gibt es einen Tag der offenen Tür

„Wir feiern vom 5. bis 7. Mai“, erläutert Feuerwehrmann Maximilian Schmidt. „Aber bereits am 23. April wird es einen Tag der offenen Tür geben. Wir möchten der Nachbarschaft in Herbeck einen Eindruck davon vermitteln, was unsere Einheit leistet und welche Menschen dahinter stecken.“ Vor Ort wird für Vorführungen auch die Drehleiter aus der Hauptwache vorfahren, Besucher können an dem Tag zudem den Umgang mit dem Stahlrohr ausprobieren.

Die eigentlichen Feiertage zum Jubiläum beginnen am Freitag, 5. Mai, um 19.30 Uhr. Parallel zum Feierabendmarkt wird es auf dem Markt einen Fackelzug geben. Anschließend findet im Bürgerhaus eine „Blaulichtparty“ statt – DJ Cerasi legt auf.

Weiter geht es am Samstag, 6. Mai. Für den Vormittag planen die Organisatoren der Einheit eine „Blaulichtmeile“ in der Innenstadt, bei der verschiedene Einsatzfahrzeuge besichtigt werden können. Zudem wird die Bereitschaftspolizei Wuppertal ihren Wasserwerfer präsentieren – keine Sorge, die Besucher werden trocken bleiben. Am Abend startet um 19 Uhr die „Partytime“ mit der Band „Coverpiraten“, die viele Radevormwalder von früheren Auftritten gut in Erinnerung haben dürften. DJ Linus wird später den Partygästen „einheizen“ – Ende offen.

Am Sonntag, 7. Mai, folgt um 13 Uhr – nur für geladene Gäste – ein offizieller Festempfang im Bürgerhaus. Mit dabei sein werden Bürgermeister Johannes Mans sowie Vertreter der Feuerwehr des Oberbergischen Kreises und weiterer Nachbarstädte.

Natürlich wollen die Herbecker Feuerwehrmitglieder auch einen Rückblick auf 150 Jahre Dienst am Mitmenschen zeigen. „Wir sind fleißig dabei, mit Stadtarchivarin Iris Kausemann historische Quellen und Fotos auszuwerten“, sagt Schmidt. Einige davon konnten beim Pressetermin bereits gezeigt werden – unter anderem auch ein Foto von Albert Lorenz, dem „Urvater“ der Herbecker Feuerwehr in Uniform.

Zu Kaisers Zeiten waren freilich nur Herren in den Reihen der Einsatzkräfte zugelassen. Das hat sich längst geändert. Zu den 35 Mitgliedern, über welche die Einheit heute verfügt, gehören auch zwei Frauen. Und damit der Löschzug in einigen Jahren in voller Stärke das nächste Jubiläum feiern kann, wird mit der Kinderfeuerwehr der Einheit 1 bereits der Nachwuchs an den Dienst herangeführt.

Blaulichtparty: Karten für die Party am Freitag, 5. Mai, um 20 Uhr im Bürgerhaus kosten im Vorverkauf zehn Euro, an der Abendkasse 15 Euro.

Partytime: Karten für diese Feier, die am Samstag. 6. Mai, um 19 Uhr ebenfalls im Bürgerhaus startet, kosten im Vorverkauf 15 Euro, an der Abendkasse 20 Euro.

Verkaufsstellen: Der Kartenvorverkauf startet am Montag, 3. April.. Karten sind dann erhältlich bei Axel’s Kiosk, Lotto Wellershaus und Tankstelle Krämer – außerdem bei allen Mitgliedern der Einheit Herbeck.