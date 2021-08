Feuerwehr hatte keine ruhigen Tage

Einsatz

Von ruhigen Feiertagen war bei der Feuerwehr Radevormwald keine Rede: Sie wurde oft alarmiert.

Am Samstag um 10.30 Uhr unterstützte die Einheit Herbeck den Rettungsdienst im Wilhelmstal. Am Sonntag um 15 Uhr wurde die Einheit Stadt von einem Heimrauchwarnmelder am Hölterhof alarmiert. Vor Ort konnten die Kräfte über eine Leiter ein Fenster öffnen und den wohl defekten und ohne Grund ausgelösten Melder von der Decke nehmen.

Am Montag um 14 Uhr wurde die Einheit Hahnenberg von einer Brandmeldeanlage an die Gewerbestraße alarmiert. Neun Einsatzkräfte erkundeten den Bereich, konnten aber nichts feststellen. Vermutlich hatte der automatische Brandmelder einen Defekt. Gestern um 17.30 Uhr wurden die Einheit Stadt und die Stadtwerke zur Ecke Jahn-/Telegrafenstraße gerufen. Der Stadtwerkemitarbeiter wie auch die Feuerwehr konnten vor Ort mit ihren Messgeräten kein Gas wahrnehmen. ms