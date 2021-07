Feuerwehr bekommt neue Autos

Einsatz

+ © Flora Treiber Über die Fahrzeuge freuen sich (v.l.) Bürgermeister Johannes Mans, Heiko Balve und Theo Aldermann (beide Führung Einheit Stadt) und Wehrführer Dietmar Hasenburg. © Flora Treiber

Gerätewagen und Transportfahrzeuge sind jetzt im Einsatz. Die alten kamen nicht mehr durch den TÜV.

Von Flora Treiber

Dietmar Hasenburg, Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Radevormwald, begrüßte am Freitagabend seine Kameraden und einige Mitglieder des Stadtrates in seiner Wache an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße.

+ Standpunkt von Axel Richter

Anlass des außergewöhnlichen Treffens war die offiziellen Übergabe drei neuer Feuerwehr-Fahrzeuge, die jetzt in unterschiedlichen Einheiten der Feuerwehr stehen. „Das ist für uns alle ein glücklicher Anlass, denn mit der richtigen und modernen Ausstattung steht und fällt unsere Arbeit und damit der Schutz unserer Stadt und ihrer Bürger“, sagte Dietmar Hasenburg.

Die erste Schlüsselübergabe bezog sich auf den „Gerätewagen Logistik“, auf den die Freiwillige Feuerwehr lange gewartet hat, denn eigentlich sollte dieses Fahrzeug bereits im Herbst 2017 geliefert werden. „Der außergewöhnliche Lieferverzug hat uns Zeit und Nerven gekostet, aber jetzt ist das Fahrzeug im Einsatz und ersetzt zwei von unseren alten Fahrzeugen“, sagte der Wehrführer.

„Das Fahrzeug für Önkfeld kann auch die Kinderfeuerwehr nutzen.“

Dietmar Hasenburg, Einheitsführer

Das 16 Tonnen Allrad-Fahrzeug mit Ladebordwand, Lichtmast und 15 modular aufgebauten Rollwagen hat einen Beschaffungswert von 231.000 Euro. Die Rollwagen verstauen die Beladung der ausrangierten Fahrzeuge und sind individuell kombinierbar. Der „Gerätewagen Öl“ und der Gerätewagen-Gefahrengut waren beide über 28 Jahre alt und werden durch das neue Fahrzeug ersetzt.

Land NRW förderte die Anschaffung mit über 30 000 Euro

„Jetzt wird das neue Fahrzeug je nach Einsatz mit den entsprechenden Rollwagen beladen“, erklärte Dietmar Hasenburg. Das Fahrzeug wird in Zukunft an der Hauptwache stehen und wurde deswegen dem Einheitsführer Stadt Heiko Balve und seinem Kollegen Theo Aldermann, Zugführer des ersten Löschzuges, überreicht.

Die beiden neu beschafften Mannschaftstransportfahrzeuge ersetzen zwei Fahrzeuge aus den Jahren 2002 und 2006, die beide nicht mehr durch den TÜV zugelassen wurden. Ein Transportfahrzeug im Wert von 48 000 Euro übergab Bürgermeister Johannes Mans am Freitag an die Einheit Hahnenberg und einen Kleinbus an die Einheit Önkfeld.

„Das Fahrzeug für die Einheit Önkfeld ist mit den Kindersitzen auch auf unsere Kinderfeuerwehr ausgerichtet, die nächstes Jahr 70 Jahre alt wird“, sagte der Wehrführer. Diese Anschaffung wurde vom Land Nordrhein-Westfalen mit 31 040 Euro gefördert, sodass der städtische Haushalt nur mit 8000 Euro von diesem Fahrzeug belastet wurde.

AUSSTATTUNG EINHEITEN Die Schlüsselübergabe für die drei neuen Fahrzeuge nutzte Wehrführer Dietmar Hasenburg auch, um neues Ausstattungsmaterial an seine Einheiten weiterzuleiten. Es gab neue Standrohre mit Rückflussverhinderung für die Einheiten Remlingrade, Wellringrade, Borbeck und Hahnenberg sowie neue Sammelstücke. Die Einheiten Landwehr und Önkfeld bekommen neue Wärmebildkameras und es wurden Co-Alarmgeräte an die Feuerwehrhäuser überreicht. Bald soll es auf allen Fahrzeugen Tablet-Computer geben.

„Ich bin froh, dass wir alle drei neuen Fahrzeuge heute offiziell übergeben konnten. Ich habe in diesem Jahr meinen ersten Großbrand als Bürgermeister miterlebt und weiß jetzt noch einmal mehr, wie wichtig unsere Feuerwehr ist. Die Stadtverwaltung und die Ratsmitglieder werden weiterhin alles für eine gute Ausstattung der Feuerwehr tun“, sagte der Bürgermeister während der Schlüsselübergabe.

An dem feierlichen Akt nahmen auch der Kreisbrandmeister Wilfried Fischer sowie der Ehrenstandbrandinspektor Volker Ebbinghaus teil. Wilfried Fischer hat sich als ehemaliger Wehrführer Radevormwalds maßgeblich für den Förderbescheid und die Anschaffung aller Fahrzeuge bei der Feuerwehr eingesetzt. „Die Zusammenarbeit zwischen der Feuerwehr und der Stadtverwaltung Radevormwald funktioniert gut und das wollen wir fortführen. Wir werden mit den neuen Fahrzeugen noch bessere und sichere Arbeit leisten“, sagte Hasenburg. » Standpunkt